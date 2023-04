Der Aktienkurs von D.R. Horton Inc. (NYSE: DHI) ist heute Morgen um mehr als 5 % gestiegen, nachdem das Bauunternehmen gute Ergebnisse für sein 2. Quartal veröffentlicht hat.

Die Meinung der Ökonomen zum Wohnungsmarkt

Noch wichtiger ist, dass die Prognose die Schätzungen der Wall Street übertraf.

D.R. Horton erwartete, dass seine Einnahmen in diesem Jahr zwischen 31,5 und 33 Mrd. $ liegen würden. Im Vergleich dazu waren die Analysten von 28,4 Mrd. $ ausgegangen. Im Vergleich dazu rechneten die Analysten mit 28,4 Mrd. $. Dennoch sagte PNC-Ökonom Abbey Omodunbi heute auf Yahoo Finance Live:

Wir erwarten, dass die Hypothekenzinsen bis 2023 hoch bleiben werden. Die Verbraucher sind sehr besorgt über die Wirtschaft, die Inflation und die Zinssätze, und wir erwarten, dass der Abschwung [auf dem Immobilienmarkt], der im Herbst 2022 begann, bis 2023 anhalten wird.

Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs von D.R. Horton um mehr als 20 % gestiegen.

Lohnt sich der Kauf von D.R. Horton-Aktien jetzt?

D.R. Horton meldete einen Rückgang des Auftragsbestands um 43 % im Vergleich zum Vorjahr auf 19.237 Häuser, wie aus der Pressemitteilung zu den Ergebnissen hervorgeht.

Diejenigen, die nach dem heutigen Ergebnisbericht am Kauf von D.R. Horton-Aktien interessiert sind, sollten auch wissen, dass ein JPMorgan-Analyst diesen Hausbauer letzten Monat auf “neutral” herabgestuft hat.

Michael Rehaut stimmte in einer kürzlichen Notiz zu, dass das Bauunternehmen überdurchschnittliche Fundamentaldaten hat, sagte aber, dass dies bereits in seiner Premium-Bewertung berücksichtigt ist. Sein Kursziel von 102 $ deutet auf einen Abwärtstrend von etwa 5 % hin.

Wir rechnen mit einer gewissen Abschwächung der Nachfrage in den kommenden Monaten. Wir verweisen auf den bereits starken Rückgang des MBA Purchase Application Index, der die Anleger angesichts der Stärke der Aktie seit Juni 2022 zögern lassen sollte.

Wichtige Zahlen im Bericht von D.R. Horton für das 2. Quartal

Der Nettogewinn belief sich auf 942,2 Mio. $ gegenüber 1,44 Mrd. $ im Vorjahr

Der Gewinn pro Aktie sank ebenfalls deutlich von 4,03 $ auf 2,73 $

Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 0,3 % auf 7,97 Mrd. $

Der FactSet-Konsens lag bei 1,93 $ pro Aktie bei einem Umsatz von 6,45 Mrd. $

Die Gewinnmarge vor Steuern verringerte sich drastisch von 23,5 % auf 15,6 %

Nettoverkaufsaufträge und Bruttomarge im Inlandsverkauf gingen um 5 % und 7,3 % zurück

Ebenfalls am Donnerstag bestätigten die Daten der National Association of Realtors, dass die Verkäufe bestehender Häuser im März um 2,4 % zurückgegangen sind.