Der Aktienkurs von Shift4 Payments (NYSE: FOUR) hat in den letzten Tagen einen heftigen Rückschlag erlitten, da sich die Anleger auf einen Bericht von Leerverkäufern konzentrieren. Der Aktienkurs fiel auf einen Tiefstand von 57,87 $ und damit auf den niedrigsten Stand seit dem 28. Februar. Insgesamt ist der Aktienkurs seit dem bisherigen Jahreshoch um mehr als 20 % gesunken. In diesem Jahr ist sie um mehr als 17 % gestiegen.

Blue Orca-Bericht über Shift4 Payments

Der Hauptgrund für den Zusammenbruch von Shift4 Payments ist ein Bericht von Leerverkäufern, die mehrere wichtige Probleme des Unternehmens behaupteten. Das Hauptargument ist, dass sich das Unternehmen als schnell wachsende Fintech-Firma vermarktet, obwohl es ein klassischer PoS-Anbieter ist.

Außerdem stellten die Leerverkäufer fest, dass das Unternehmen seine Finanzdaten stark manipulierte, um seine Leistung zu steigern. Sie ermittelten Bereiche, in denen das Unternehmen Vertriebsgesellschaften erwarb und seine Cashflows manipulierte.

Darüber hinaus stellte Blue Orca fest, dass der CEO an fragwürdigen Aktivitäten beteiligt war, die den Aktienkurs in die Höhe treiben sollten. Als der Aktienkurs von Shift4 Payments einbrach, sagte er, er sei bereit, das Unternehmen zu privatisieren, weil es stark unterbewertet sei. In Wirklichkeit verkaufte er die Aktien aktiv, wie aus Insiderdaten hervorgeht.

In dem Bericht von Blue Orca über Shift4 Payments heißt es auch, dass der Finanzvorstand des Unternehmens im vergangenen Jahr zurückgetreten ist, da einige Wall-Street-Analysten das Unternehmen in Frage gestellt haben. Im Hinblick auf die schwache Corporate Governance wurde in dem Bericht in Frage gestellt, warum das Unternehmen zu viele Transaktionen mit verbundenen Parteien hatte, einschließlich Zahlungen an die Privatjetfirma des CEO.

Ich glaube, dass die Argumentation von Blue Orca gegen das Unternehmen gut recherchiert ist und viele zutreffende Darstellungen enthält. Diese Probleme könnten sich auf die zukünftige Wertentwicklung der Aktie auswirken, wenn mehr Inhaber mit dem Verkauf beginnen.

Es ist erwähnenswert, dass andere ähnliche Unternehmen in letzter Zeit eine gewisse Aufmerksamkeit von Leerverkäufern erhalten haben. Im März hat Hindenburg Research, Block, die Muttergesellschaft von Square, ins Visier genommen. Und diese Woche wurde ein weiterer Bericht über Nuvei veröffentlicht, ein kanadisches Fintech-Unternehmen, das Zahlungslösungen für Glücksspiel- und Kryptounternehmen anbietet.

Aktienkursprognose für Shift4 Payments

SHIFT-Chart von TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass der Aktienkurs von SHIFT in den letzten Tagen stark gesunken ist. In diesem Zeitraum ist die Aktie unter den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitt gefallen. Der Rückgang erfolgte zu einem Zeitpunkt, als die beiden Linien des steigenden Keilmusters kurz vor einem Zusammenfluss standen.

Die Aktie fiel auch unter den wichtigen Widerstand bei 66,55 $, dem höchsten Stand im Mai dieses Jahres. Aufgrund des steigenden Keilmusters und des Berichts der Leerverkäufer besteht daher die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie weiter sinkt, da die Verkäufer das nächste wichtige Unterstützungsniveau bei 50 $ anvisieren. Ein Anstieg über die Widerstandsmarke bei 66,50 $ würde diese negative Einschätzung zunichte machen.