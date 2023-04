Netflix-Aktienkurs sinkt, wird das Vorgehen gegen das Teilen von Passwörtern funktionieren?

Auf den Tag genau vor einem Jahr habe ich eine Analyse von Netflix (Nasdaq: NFLX) erstellt, nachdem der Aktienkurs um 35 % abstürzte. An diesem Tag ging die Marktkapitalisierung des Unternehmens um 50 Mrd. $ zurück, nachdem die Gewinne für das 1. Quartal 2022 schlecht waren.

Der Hauptgrund war ein Verlust von 200.000 Abonnenten, was weit unter dem erwarteten Nettozuwachs von 2,5 Millionen lag, und das erste Mal seit über einem Jahrzehnt, dass Netflix Abonnenten verlor. Es warnte auch davor, im folgenden Quartal weitere 2 Millionen Abonnenten zu verlieren.

Der Aktienkurs des Streaming-Giganten ist seitdem um 43 % gestiegen. Gestern gab das Unternehmen die Ergebnisse für das 1. Quartal 2023 bekannt. Die Auswirkungen waren sicherlich weniger dramatisch als im letzten Jahr, aber die Aktie rutschte ab und verlor 3 %, obwohl sie ursprünglich um 10 % zurückging.

Netflix meldete ein Abonnentenwachstum von 1,75 Millionen, was in etwa den Erwartungen entsprach. Der Gewinn lag mit 2,88 $ pro Aktie leicht über den Erwartungen von 2,86 $ pro Aktie. Aber die Einnahmen blieben hinter den Erwartungen zurück: 8,16 Mio. $, weniger als die prognostizierten 8,18 Mio. $.

Was ist der Plan von Netflix für das Teilen von Passwörtern?

Wir alle wissen, dass die gemeinsame Nutzung von Passwörtern die Einnahmen von Netflix erheblich schmälert. Das Problem ist nur, dass es schwer zu kontrollieren ist.

Die Investoren waren erfreut zu wissen, dass das Unternehmen plant, Maßnahmen einzuführen, um sicherzustellen, dass mehrere Personen nicht so einfach dasselbe Netflix-Konto verwenden können. Die Initiative, die die Bestimmung eines primären Standorts für ein Konto beinhaltete, wurde in vier Ländern (Kanada, Neuseeland, Portugal und Spanien) erprobt und sollte ungefähr zu dieser Zeit weltweit eingeführt werden.

Der Streaming-Gigant sagte jedoch gestern, dass sich dies um ein zusätzliches Quartal verzögern würde.

“Dies bedeutet zwar, dass ein Teil des erwarteten Mitgliederwachstums und der Umsatzvorteile in das 3. statt in das 2. Quartal fallen wird, aber wir glauben, dass dies zu einem besseren Ergebnis sowohl für unsere Mitglieder als auch für unser Unternehmen führen wird”, so das Unternehmen zu der Entscheidung, die Passwortkontrolle zu verschieben.

Angesichts der Tatsache, dass nach Schätzungen (von Netflix selbst) 43 % seiner Nutzer Konten gemeinsam nutzen – das sind über 100 Millionen Konten – ist dies natürlich ein wichtiger Schritt. Die große Frage ist, ob dies erfolgreich eingeführt werden kann, ohne dass es zu einem Einbruch bei den Abonnenten kommt.

Denn bei steigenden Preisen und einem bereits so großen Abonnentenwachstum wird es für Netflix schwierig, weitere Abonnenten hinzuzufügen. Die Wachstumsrate bei Neuanmeldungen hat sich seit den kometenhaften Anfangstagen deutlich verlangsamt, wie die folgende Grafik zeigt.

Dies wird noch deutlicher, wenn man sich ansieht, woher das Abonnentenwachstum jetzt kommt. Im letzten Quartal kamen 80 % der Neuanmeldungen von außerhalb der USA und Europas. Das hört sich optimistisch an, aber ich bin mir da nicht so sicher. Tatsache ist, dass Netflix anfangen muss, sich mehr auf die Einnahmen als auf die Zahl der Abonnenten zu konzentrieren, da es für letztere nicht viel mehr tun kann.

Und genau das tut es. Netflix glaubt, dass die Passwort-Sharing-Initiative letztendlich die Einnahmen für das Unternehmen steigern wird, da die zusätzlichen Einnahmen aus der Zuweisung von Unterkonten größer sein werden als der Anteil, der durch Kündigungen verloren geht, selbst wenn Abonnenten kündigen.

Kann Netflix den Umsatz steigern?

Ob das Unternehmen erfolgreich sein wird oder nicht, ist eine andere Frage.

Bislang hat die Unternehmensführung einen optimistischen Ton angeschlagen. Die nachstehende Notiz über Kanada, eines der vier Länder, die das Programm zum Teilen von Passwörtern testen, ist mir besonders aufgefallen:

In Kanada, das unserer Meinung nach ein verlässlicher Indikator für die USA ist, ist unsere Basis an bezahlten Mitgliedern jetzt größer als vor der Einführung des Paid Sharing, und das Umsatzwachstum hat sich beschleunigt und wächst jetzt schneller als in den USA.

Das ist ein enormer Vertrauensbeweis in die Zukunftspläne. Trotzdem wird es schwierig, wenn der Rollout in den USA und im restlichen Europa vorangetrieben wird.

Es gibt auch den altmodischen Wettbewerbsfaktor zu diskutieren. In den letzten Jahren hat sich das vollständige Monopol von Netflix im Streaming-Bereich aufgelöst, und die Verbraucher haben jetzt viele Möglichkeiten. Disney+, Hulu, HBO Max und so weiter kämpfen alle um Aufmerksamkeit und, was noch wichtiger ist, um Kundengelder.

Das hat sich auch deutlich auf das Unternehmen ausgewirkt. Die Aktie hinkt der Nasdaq stark hinterher, selbst in einem Jahr, in dem der Technologiesektor zusammengebrochen ist.

Der Aktienkurs des Technologieriesen liegt derzeit bei 323 $, was einer Marktkapitalisierung von 144 Mrd. $ entspricht. Das sind 43 % mehr als im letzten Jahr, nach dem grausamen Einbruch von 35 % nach dem Gewinndesaster, als die Bewertung auf 100 Mrd. $ fiel.

Wenn man einen Schritt zurücktritt und die Aussichten des Unternehmens in diesem Umfeld des verschärften Wettbewerbs bewertet, während die Inflation das verfügbare Einkommen der Couch-Sitzer rund um den Globus drückt, fühlen sich 144 Mrd. $ nicht billig an.

Das Narrativ einer steigenden Abonnentenzahl ist verschwunden, was bedeutet, dass das alte, schwer fassbare Konzept in der Tech-Welt, der Profit, viel schwieriger zu steigern ist. Netflix geht mit dem Vorgehen gegen das Teilen der Passwörter in die Offensive, und die Ergebnisse könnten in den nächsten Quartalen entscheidend sein.

In einer Wirtschaft, die nach wie vor von einer restriktiven Geldpolitik beherrscht wird, ist jede Tech-Aktie ein Risiko. Netflix ist da sicherlich keine Ausnahme.