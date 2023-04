Für Nio (NASDAQ: NIO) und andere Unternehmen, die Elektrofahrzeuge anbieten, hat sich die Situation weiter zugespitzt. Der Aktienkurs von Nio bewegt sich in der Nähe des niedrigsten Niveaus seit 2020, was bedeutet, dass er seit dem Höchststand während der Pandemie um mehr als 87 % gesunken ist.

Hausse- vs. Baisse-Fall

Analysten sind hin- und hergerissen, wenn man bedenkt, dass die Nio-Aktie in den letzten Monaten über 90 % ihres Wertes verloren hat. Ein Blick auf die jüngsten Bewertungen zeigt, dass nur eine Handvoll von ihnen von dem Unternehmen begeistert ist. Die Analysten der Deutschen Bank, der Citigroup und der Bank of America schätzen die Aktie optimistisch ein.

Diese Analysten glauben, dass sich das Geschäft von Nio langfristig gut entwickeln wird, da es Marktanteile in China hinzugewinnt. Sie führen auch die Tatsache an, dass China sich verpflichtet hat, in den nächsten Jahren vollständig auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Aufgrund seines First-Mover-Vorteils sehen sie Nio als das nächste Tesla. Darüber hinaus argumentieren die Haussiers, dass die Aktie von Nio unterbewertet ist, da sie im Vergleich zu Tesla mit einem hohen Abschlag gehandelt wird.

Am wichtigsten ist jedoch, dass die Auslieferungszahlen des Unternehmens stark waren. Im vierten Quartal lieferte das Unternehmen die Rekordzahl von 40.052 Fahrzeugen aus, das sind 60 % mehr als im Vorjahr. Das Unternehmen hofft, die nationalen und internationalen Auslieferungen bald steigern zu können.

Zuletzt haben die Analysten von Mizuho, Morgan Stanley, JP Morgan und Barclays beschlossen, die Aktie herabzustufen. Die Analysten von Morgan Stanley haben ihre Schätzung von 16 $ auf 12 $ gesenkt. Die pessimistischen Analysten verweisen auf die wachsende Konkurrenz, insbesondere durch Unternehmen wie BYD, XPeng und Li Auto.

Ein weiterer Abwärtskatalysator ist die Tatsache, dass die Analysten ihre Umsatz- und Rentabilitätskennzahlen weiter nach unten korrigiert haben. Die Umsatzerwartungen für dieses Jahr sind von über 15,5 Mrd. $ vor einem Jahr auf 12,42 Mrd. $ gefallen. Auch die EPS-Schätzungen sind gesunken, wie unten dargestellt.

Teslas Ergebnisse als negativer Katalysator

Das Hauptargument für den Aktienkurs von Nio sind die jüngsten Ergebnisse von Tesla. Das Unternehmen, das der größte Akteur im EV-Geschäft ist, sagte, dass seine Umsatz- und Rentabilitätskennzahlen etwas niedriger als erwartet waren. Infolgedessen fiel die Aktie in den verlängerten Handelsstunden um mehr als 5 %.

Diese Ergebnisse bedeuten, dass andere EV-Aktien ihm nach unten folgen könnten. In der Tat ist der Aktienkurs von Nio vorbörslich um mehr als 1 % gefallen. Die Aktienkurse von Xpeng, Rivian und Lucid Motors sind ebenfalls gesunken, da diese Unternehmen dazu neigen, Teslas Entwicklung zu folgen.

Technische Analyse des Nio-Aktienkurses

Nio-Chart von TradingView

Ist es also sicher, Nio-Aktien zu kaufen? Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass der Aktienkurs von Nio in den letzten Monaten unter Druck geraten ist. Er befindet sich jetzt in der Nähe des Jahrestiefststandes. Die Aktie hat sich unter alle gleitenden Durchschnitte bewegt, während die Average True Range (ATR) weiter gesunken ist, was darauf hindeutet, dass die Volatilität gesunken ist.

Nio hat auch ein kleines absteigendes Dreiecksmuster gebildet. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie bald einen Ausbruch nach unten vollziehen wird. Sollte dies der Fall sein, liegt die nächste zu beachtende Marke bei 7 $. Daher denke ich, dass im Kampf zwischen Haussiers und Baissiers die Baissiers bei Nio die Oberhand behalten werden.