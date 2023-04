AltSignals’ bahnbrechendes Projekt weckt das Anlegerinteresse am ASI-Vorverkauf

AltSignals will die Krypto-Handelsbranche revolutionieren, und der frühe Erfolg des ASI-Token-Vorverkaufs zeigt, wie viel Interesse das Projekt bei den Anlegern weckt.

Der ASI-Token befindet sich in der 2. Stufe des Vorverkaufs, an dem Anleger hier teilnehmen können.

AltSignals investitionsbezogene Neuigkeiten

Es wäre keine Überraschung, wenn der Token von AltSignals schnell ausverkauft wäre, insbesondere angesichts des Trubels auf dem Kryptowährungsmarkt, nachdem das Europäische Parlament für ein möglicherweise branchendefinierendes Kryptogesetz gestimmt hat – den Markets in Crypto Act, MiCA.

Als erstes großes Krypto-Gesetz der Welt verspricht MiCA, Anleger zu schützen und Anbietern von Krypto-Assets Regeln vorzugeben. Da dies wahrscheinlich zu einem neuen Interesse an Kryptowährungen führen wird, könnten Projekte, die Händlern helfen, vom Markt zu profitieren, wie die algorithmische Handelsplattform von AltSignals, die nächste große Investitionsmöglichkeit sein.

Die Tatsache, dass ein solches Projekt von künstlicher Intelligenz angetrieben wird, macht es nur noch attraktiver. Abgesehen davon gibt es viele weitere Vorteile, die eine Beteiligung an ASI in der Vorverkaufsphase zu einem Deal machen, auf den viele Investoren nicht verzichten möchten.

Was ist AltSignals?

AltSignals ist ein Anbieter von Handelssignalen, der die neuesten technologischen Innovationen nutzt, um den Handelsprozess für Händler aller Erfahrungsstufen zu vereinfachen. Mit hochpräzisen Echtzeitsignalen für Aktien, Kryptowährungen, Forex und CFDs verschafft der innovative AltAlgo Indicator der Plattform Händlern einen Vorteil bei Einstiegs- und Ausstiegssignalen.

Aber das Team möchte eine KI-gestützte Schicht in den Handelsalgorithmus integrieren, um die Vorteile von Vorhersagesignalen in den Indikator einzuführen. Die neue Plattform mit dem Namen ActualizeAI wird die Verarbeitung natürlicher Sprache und maschinelles Lernen mit KI-Inputs verbinden, um ihren Benutzern ein neues Handelserlebnis zu bieten.

Was bieten ActualizeAI und ASI-Token den Händlern?

ActualizeAI wurde entwickelt, um die Handelsausführung und die Gewinnquoten zu verbessern, wobei die Händler von immer präziseren Signalen sowohl während der Baisse als auch der Hausse profitieren.

Wie bereits erwähnt, wird der ASI-Token, der im 2. Quartal 2023 auf den Markt kommen soll, die ActualizeAI-Plattform antreiben. Vor dem Start des Live-Handels können Anleger, die den Token kaufen und mehr über das Projekt erfahren möchten, die offizielle Website von AltSignals besuchen.

Bemerkenswert ist jedoch, dass es eine klare Roadmap für die KI-Schicht dieser beliebten Handelsplattform gibt. Das Team hat auch die Tokenomics-, Audit-Proof- und KYC-Aspekte hervorgehoben, die Schlüsselkomponenten von Transparenz und Sicherheit sind, die Investoren in Projekten suchen.

In Bezug auf das Angebot von ASI haben Inhaber nicht nur garantierten Zugang zu ActualizeAI, sondern genießen auch andere Vergünstigungen im AI Members Club. Der Token wird auch andere Verdienstmöglichkeiten für Hodler bieten, mit Staking und Teilnahme am ActualizeAI-Ökosystem durch Community-Governance.

Lohnt sich der Kauf von ASI-Token auf dem aktuellen Markt?

Der native Token des ActualizeAI-Ökosystems ist ASI. In Bezug auf seine Tokenomik wird AltSignals einen festen Vorrat von 500 Millionen ASI haben. Der Vorverkauf bietet Investoren die Möglichkeit, aus einem Pool von 290.000 Token zu kaufen, was 58 % des Gesamtangebots entspricht. Der Vorverkauf ist in vier Stufen unterteilt, wobei der Preis auf jeder Stufe ansteigt.

Der AltSignals-Vorverkaufspreis für den ASI-Token lag in der ersten Stufe bei 0,012 $. Nachdem der Token schnell ausverkauft war und in Rekordzeit 480.000 $ aufbrachte, stieg der ASI-Preis auf 0,015 $ und wird voraussichtlich weiter steigen und in der letzten Vorverkaufsphase des Projekts 0,02274 $ erreichen.

Angesichts des schrittweisen Vorverkaufs wird sein Wert bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Token später im Quartal auf den Sekundärmarkt kommt, erheblich gestiegen sein. Die Notierung an den wichtigsten Börsen der Branche, beginnend mit Uniswap, wird den ASI-Preis voraussichtlich ebenfalls in die Höhe treiben.

Ein Anstieg auf 0,2 $ und sogar 0,5 $ ist bis Ende 2023 wahrscheinlich, wenn der neue Aufwärtszyklus einsetzt. Die Aussichten dafür werden höchstwahrscheinlich auch durch die enorme Nachfrage nach KI-gesteuerten Handelsinstrumenten begünstigt.

AltSignals verfügt bereits über eine Community von mehr als 50.000 Nutzern auf seiner aktuellen AltAlgo-Plattform. Die Erhöhung dieser Zahl mit einer neuen leistungsstarken ActualizeAI-Plattform bietet eine realistische Chance für eine größere Nachfrage nach ASI.

Wenn Sie noch heute AltSignals-Token kaufen möchten, besuchen Sie die Vorverkaufsseite hier.