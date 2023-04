Der S&P 500, der seit Jahresbeginn um % gestiegen ist, wird nach Ansicht von John Lynch bis zum Jahr 2023 nicht weiter steigen. Er ist der Chief Investment Officer bei Comerica Wealth Management.

Der S&P 500 ist noch nicht über dem Berg

Noch alarmierender ist, dass Lynch erwartet, dass der Referenzindex kurzfristig tatsächlich sinken wird.

Mehrere Gründe, von einer Ertragsrezession bis hin zu schwächeren Wirtschaftsdaten, könnten dazu führen, dass der Kurs in den kommenden Monaten wieder die Tiefststände vom Oktober erreicht, so der Experte in einer kürzlich an Invezz gesendeten Notiz.

Wir glauben, dass die Kombination aus sinkenden Gewinnen, schwächer werdendem Wirtschaftswachstum, einer unerschütterlichen US-Notenbank und einem Mangel an breiter Beteiligung darauf hindeutet, dass der Aktienmarkt in den kommenden Monaten zu kämpfen haben wird.

Ebenfalls am Freitag schrieb Dan Ashmore, unser Forschungsleiter, in diesem Artikel, dass die Umkehrung der Ertragskurve jetzt den tiefsten Stand seit 1981 erreicht hat, was historisch gesehen eine Rezession signalisiert.

Der S&P 500 wird sich in der zweiten Hälfte 2023 erholen

Erschwerend kommt hinzu, dass die Zentralbank selbst nach den jüngsten Bankenzusammenbrüchen, auf die in der Regel eine Verschärfung der Kreditvergabestandards folgt, darauf beharrt, die Zinsen noch länger hoch zu halten.

Nichtsdestotrotz stimmt Lynch von Comerica zu, dass der Abschwung am Aktienmarkt wahrscheinlich nur vorübergehend sein wird und der S&P 500 dieses Jahr in einer Spanne von 4.100 bis 4.200 enden wird – was in etwa dem aktuellen Stand entspricht.

In Anbetracht der Vollbeschäftigung und der soliden Kassenbestände glauben wir, dass der Aktienmarkt als Diskontierungsmechanismus in der zweiten Hälfte dieses Jahres damit beginnen wird, eine Erholung für 2024 einzupreisen.

Die Verbraucherpreise sind im März gegenüber dem Vorjahr um 5 % gestiegen und liegen damit deutlich über dem Ziel der Fed von 2 %, wie Invezz HIER berichtete.