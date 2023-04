Die Aktie von AB Inbev (NYSE: BUD) stand in diesem Monat im Rampenlicht, da die Bedenken über das Marketing des Unternehmens weiterhin bestehen. Wie ich hier geschrieben habe, ist das Unternehmen nach der Dylan Mulvaney-Werbung sowohl bei Konservativen als auch bei Liberalen in Ungnade gefallen. In diesem Artikel werde ich erklären, warum diese Kontroverse Anheuser-Busch wahrscheinlich gerettet hat.

Boykotte funktionieren nie

Konservative haben ihre Kunden zum Boykott von AB InBev aufgerufen, um die Produkte des Unternehmens zu boykottieren, weil es den ESG-Aktivisten auf die Füße getreten ist. Auf der anderen Seite sind Liberale von dem Unternehmen enttäuscht, nachdem es sich entschuldigt hat.

Infolgedessen waren einige Anleger besorgt über die Auswirkungen dieser Boykotts auf das Unternehmen. Und Analysten von Evercore haben Molson Coors als Hauptnutznießer dieser Empörung identifiziert. Die Geschichte zeigt jedoch, dass diese Boykotte niemals funktionieren.

Hierfür gibt es viele Beispiele. So forderte Donald Trump im Wahlkampf 2016 seine Anhänger auf, Apple zu boykottieren. Seitdem ist die Marktkapitalisierung von Apple um mehr als 1 Bio. $ gestiegen. In ähnlicher Weise forderte Trump seine Anhänger auf, Goya Foods im Jahr 2020 zu boykottieren. In der Folge stiegen die Umsätze des Unternehmens zwei Wochen später um 22 %.

Boykotte haben aufgrund ihrer Bekanntheit in der Regel ein umgekehrtes Ergebnis. AB Inbev hat kostenlose Werbung im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar angezogen. Ehrlich gesagt, hätte ich diesen Artikel nicht geschrieben, wenn es nicht von vornherein eine Kontroverse gegeben hätte.

Darüber hinaus halten diese Kontroversen nicht lange an, insbesondere in Zeiten von TikTok und Kurzzeitvideos. Das bedeutet, dass die Leute bald das Interesse an dem Thema verlieren werden. Tatsächlich ist die Zahl der AB InBev- und Bud Light-Suchanfragen bei Google verschwunden.

Dylan Mulvaney hat AB Inbev gerettet

AB Inbev-Aktie von TradingView

Vor allem aber kommt die Kontroverse um Dylan Mulvaney zu einem wichtigen Zeitpunkt für AB Inbev, da das Unternehmen in Schwierigkeiten steckt. Es konkurriert jetzt mit Craft Beer, das in den USA immer beliebter wird. Und wie ein leitender Angestellter kürzlich sagte, hat das Unternehmen seine Relevanz für junge Menschen verloren.

AB Inbev hat auch mit einem Schuldenberg zu kämpfen, der durch den milliardenschweren Kauf von SAB Miller entstanden ist. Infolgedessen sind die Aktien in den letzten 5 Jahren um mehr als 33 % eingebrochen. Das Unternehmen hat langfristige Schulden in Höhe von über 76 Mrd. $.

Auch die technischen Daten sind positiv für den Aktienkurs von BUD. Auf dem Tages-Chart ist es dem Kurs gelungen, den Hauptwiderstand bei 62 $, dem Höchststand vom 12. Januar, zu überwinden. Der Kurs wird von allen gleitenden Durchschnitten unterstützt und nähert sich nun dem wichtigen Widerstand bei 68 $.

Daher vermute ich, dass der Aktienkurs vom aktuellen Niveau aus um etwa 21 % steigen könnte. Dies ist ein wichtiges Niveau, da es der höchste Stand im Juli 2021 war. Wenn dies geschieht, könnte die Marktkapitalisierung des Unternehmens um 27 Mrd. $ auf 157 Mrd. $ ansteigen.