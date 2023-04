Interview: Gaming auf der Blockchain – Sektor hat gekämpft, aber wie geht es weiter?

Ich war lange Zeit ein Skeptiker von GameFi, der Schnittstelle zwischen Blockchain und Gaming. Der Sektor nahm während der Pandemie einen Aufschwung, als Spiele wie Axie Infinity an Popularität gewannen.

Das einzige Problem ist, dass die Spieler aus dem Bereich geflohen sind, als die Token, die sie für das Spielen verdient hatten, an Wert verloren, da Kryptowährungen aggressiv verkauft wurden und viele dieser Token um 90 % oder mehr fielen. Dies hat zu Fragen bezüglich der Nachhaltigkeit des Modells geführt. Warum sollten die Spieler weiterspielen, wenn die Token im Preis fallen?

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Es stellt sich auch die Frage, ob eine Blockchain überhaupt notwendig ist. Warum nicht einfach ein normales Spiel erstellen?

Um herauszufinden, wie es den Leuten in der Branche geht und was sie über all diese Hürden denken, habe ich Tatsuya Kohrogi, Chief Strategy Officer bei DEA, den Entwicklern der Web3-Gaming-Plattform PlayMining, interviewt.

Invezz (IZ): Können Sie bitte kurz erklären, warum Sie eine Blockchain für PlayMining brauchen, anstatt sich nur auf die Entwicklung eines Gaming-Produkts zu konzentrieren?

Tatsuya Kohrogi (TK): Blockchain ermöglicht den Play-to-Earn (P2E)-Aspekt unserer Spiele, der es Menschen ermöglicht, DEAPcoin einfach durch Spielen zu verdienen. Durch ein Kryptowährungstoken-Ökosystem sind wir in der Lage, Apps zu erstellen, die auf vielfältige Weise mit diesem Ökosystem interagieren. Es knüpft auch an unseren PlayMining NFT-Marktplatz an. Blockchain stellt sicher, dass die NFTs, die unsere Benutzer kaufen, einen inneren Wert haben. Darüber hinaus sind viele der NFTs, die auf dem NFT-Marktplatz von PlayMining zum Kauf angeboten werden, auch mit Blockchain Smart Contracts ausgestattet, die es ihnen ermöglichen, den Nutzen von PlayMining-Spielen zu erhöhen. Wir verkaufen zum Beispiel Farmland NFTs, die in unserem Lucky Farmer Spiel verwendet werden können, um den Spielern Zugang zu speziellen Feldfrüchten zu verschaffen, die Gewinnchancen zu erhöhen und auch die Anzahl der DEP Token zu erhöhen, die sie gewinnen können, wenn sie bestimmte Kombinationen erreichen.

Was die Gründe angeht, warum wir uns entschieden haben, PlayMining zu einer P2E-Gaming-Plattform zu machen und nicht zu einer regulären Gaming-Plattform: Wir glauben fest daran, dass wir durch unsere Spiele einen sozialen Nutzen schaffen. Wir wollen Menschen nicht nur Spiele verkaufen – wir wollen Unterhaltungsprodukte anbieten, die ihr Leben bereichern. Obwohl jeder ein P2E-Spiel spielen und Token verdienen kann, hat sich das Spielgenre in Südostasien durchgesetzt, einer Region, in der das durchschnittliche Monatsgehalt vergleichsweise niedrig ist. Wir können Menschen helfen, auf einfache Weise ein zusätzliches Einkommen zu erzielen, was Spiele ohne Blockchain nicht können. Einige unserer Spieler verdienen sogar ein Vollzeiteinkommen, indem sie PlayMining-Spiele spielen! Und wie unsere Zusammenarbeit mit TEPCO zeigt, können Belohnungen auch eine großartige Möglichkeit sein, andere Aktionen anzuregen, die zum sozialen Wohl in der realen Welt beitragen. Wir suchen immer nach neuen Wegen, wie wir über unsere Unterhaltungsplattform soziales Gutes schaffen können, und ein Blockchain-basiertes Belohnungs-Ökosystem zu haben, ist ein großartiges Werkzeug, mit dem wir unsere Ziele erreichen können.

IZ: Das Alleinstellungsmerkmal ist, dass die Spieler Token erhalten, wenn sie soziale Aufgaben erfüllen, z. B. die physische Infrastruktur in ihren Städten inspizieren. Das klingt in der Theorie großartig, aber wie funktioniert das Ganze wirtschaftlich? Woher kommen die Token und das Geld, um diese Nutzer zu bezahlen?

TK: Das Geld, mit dem die Benutzer bezahlt werden, stammt aus mehreren Einnahmequellen: bezahlter Erlebniswert im Spiel, Verkauf digitaler Gegenstände, NFT-Verkäufe, Einnahmen aus der Lösung von Problemen, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, Spielstudios von Drittanbietern, die unsere Plattform nutzen, Werbeeinnahmen usw.

Spiele, die auf der PlayMining-Plattform gestartet werden, können unsere DEAPcoin-Token-Ökonomie und den PlayMining-NFT-Marktplatz nutzen. Spieler können DEP durch das Spielen verdienen, und NFTs können mit DEP oder einem gesetzlichen Zahlungsmittel gekauft werden. DEP kann auch an beliebten Krypto-Börsen gehandelt werden, darunter OKX, Gate.io, Uniswap, Bitmart und Bitrue. Kurz gesagt, die Token stammen aus dem DEAPcoin-Ökosystem, das wir in unsere PlayMining-Plattform eingebaut haben, die durch ein hohes Volumen an NFT-Verkäufen gestärkt wird.

IZ: Während alle Kryptowährungen zu kämpfen hatten, waren P2E-Spiele im letzten Jahr mit am stärksten betroffen. Sinkende Preise für Token bedeuteten, dass der Anreiz, Spiele zu spielen, verschwand, was viele dazu veranlasste, das P2E-Modell als nicht tragfähig zu erklären. Was lässt Sie glauben, dass sich dies in Zukunft ändern kann?

TK: Die bloße Monetarisierung von Spielern aus einem traditionellen Gaming-Geschäftsmodell reicht für Web3-Gaming nicht aus. Wir sind seit fünf Jahren dabei und dies ist unser zweiter Bärenmarkt, aber wir haben gelernt, dass der Schlüssel zu einem nachhaltigen Ökosystem eine Diversifizierung der Monetarisierungskanäle ist, die einzigartig für Blockchain-Spiele sind. Wir sind noch sehr früh im Blockchain-Gaming, und ich denke, der Markt nimmt schnell Stellung dazu, was funktioniert und was nicht.

Um eine klare Haltung einzunehmen, bin ich fest davon überzeugt, dass die Verknüpfung von Token-Anreizen und Gaming mit realen Problemlösungen sowohl gesellschaftlich unerlässlich als auch eine tiefgreifende Chance zur Wertschöpfung ist.

Ein Beispiel für die Diversifizierung der Wertschöpfung sind Einkommensquellen sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich. Bei DEA versuchen wir, die Art und Weise, wie Menschen leben und spielen, zu revolutionieren, indem wir neue Formen der Unterhaltung schaffen. Wir sehen, dass GameFi-For-Good in unserer Community sehr beliebt ist, wo Investoren und Spieler andere unterstützen können, indem sie ihre NFTs verleihen. Allein diese Erfahrung ist zu einer neuen Form des sozialen Beitrags für verschiedene Communities geworden, und wir sehen dies als ein frühes Beispiel dafür, wie Web3-Gaming auf eine Weise Gutes tun kann, die herkömmliches Gaming nicht konnte.

Zu unseren strategischen Partnern gehören auch Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Spielstudios und Spielgilden. Wir sehen endlose Möglichkeiten, wo Gamification auf die realen Probleme dieser Organisationen angewendet werden kann.

Viele Gamer und Spieleentwickler haben eine vorgefasste Meinung darüber, wie Spiele aussehen sollten. Aber ich möchte die Entwickler von Blockchain-Spielen dazu ermutigen, über den Tellerrand hinauszuschauen: Welche Unterhaltungserlebnisse können wir schaffen, die einzigartig für Blockchain-Gaming sind?

Wir bei DEA glauben, dass GameFi als Brücke zwischen unseren Aktionen in der digitalen Welt und der realen Welt fungieren wird.

IZ: DEAPcoin liegt 97 % unter seinem Allzeithoch – wie hat sich dies auf die Popularität des Spiels ausgewirkt, und hat das Spiel einen Rückgang der Nutzer im Einklang mit der Branche als Ganzes erlebt?

TK: Die Popularität unserer Spiele ist unbeeinflusst geblieben. Wir haben fünf Spiele auf der PlayMining-Plattform veröffentlicht und wir haben einen Anstieg der NFT-Verkäufe festgestellt, da der Token-Preis günstiger geworden ist, da neue Benutzer NFTs zu einem günstigeren Preis erwerben konnten.

IZ: DEAPcoin ist seit der Ankündigung eines Rückkaufprogramms um „den Wert des Tokens nachhaltig zu steigern um 25 % gefallen. Werden weiterhin Mittel eingesetzt, um die Nachfrage nach dem Token inmitten seines Preisverfalls zu steigern? Sind Sie besorgt, dass die Nutzer aus dem Spiel fliehen, wenn der Token weiter sinkt?

TK: Das Rückkaufprogramm ist ein Mechanismus, der jeden Monat implementiert wird, daher planen wir, weiterhin Token vom Markt zurückzukaufen.

Die makroökonomische Lage ist derzeit nicht günstig, und unser Aktionsplan für eine stärker diversifizierte Wirtschaft wurde erst kürzlich in die Tat umgesetzt. Wir sind der Meinung, dass die Stabilität der Tokenpreise und ein allmähliches Wachstum zwei wichtige Faktoren sind, um das Vertrauen der Nutzer zu gewinnen und ihnen einen Mehrwert zu bieten. Daher gehört es zu unseren Aufgaben, die Wirtschaft zu stabilisieren und die oben genannten Geschäftspläne weiter umzusetzen.

Was die Sorge um die Nutzerbindung angeht, so stellen wir sicher, dass wir neben der Erhöhung des Tokenpreises auch auf andere Weise einen Mehrwert bieten, z. B. durch die gemeinsame Entwicklung von Spielen und IP-Inhalten, die Zahlung von Urheberrechtsgebühren, die Veröffentlichung neuer Spiele und x-and-earn-Dienste. Daher konzentrieren wir uns auf das, was wir kontrollieren können, und wir sehen diese Markttiefs als eine Gelegenheit, neue Nutzer in unser Ökosystem mit der Unterstützung unserer bestehenden Community-Mitglieder einzubinden.