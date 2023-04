Nifty 50 Index vs. S&P 500, Nasdaq 100: ein klarer Gewinner in 2 Jahrzehnten

Welcher ist der Aktienindex mit der weltweit besten Wertentwicklung? Die meisten Menschen würden amerikanische Indizes wie den Nasdaq 100 und den S&P 500 als die besten Aktienindizes nennen. Sicher, diese Indizes haben sich im Laufe der Jahre gut entwickelt. Aber der Nifty 50 Index war in den letzten Jahrzehnten der Index mit der bei weitem besten Performance.

Nifty 50 Index vs. amerikanische Konkurrenten

Entgegen der landläufigen Meinung hat Indien mehr Wohlstand geschaffen als viele andere Länder, darunter auch die USA. Wie unten dargestellt, ist der Nifty 50-Index seit dem Jahr 2000 um 1.493 % gestiegen und gehört damit zu den Indizes mit der besten Wertentwicklung weltweit.

Im Gegensatz dazu ist der S&P 500-Index im gleichen Zeitraum nur um 246 % gestiegen, während der Nasdaq 100-Index um etwa 700 % zugelegt hat. Das bedeutet, dass die indischen Anleger ihr Vermögen schneller als die US-Anleger vermehrt haben.

Derselbe Trend war in den letzten Jahren zu beobachten. In den letzten 12 Monaten ist der Nifty 50-Index um 4 % gestiegen, während der Nasdaq 100- und der S&P 500-Index immer noch im negativen Bereich liegen.

Es ist erwähnenswert, dass die Dollar-Renditen indischer Anleger etwas geringer ausfielen, da die indische Rupie seit 2.000 um etwa 87 % gesunken ist. Außerdem hatte Indien in der Vergangenheit eine höhere Inflationsrate als die USA. Die Kombination aus höherer Inflation und schwächerer indischer Rupie bedeutet, dass die realen Renditen etwas geringer ausgefallen sind.

Anzahl der indischen Milliardäre steigt

Die Anzahl der Milliardäre in Indien ist in den letzten Jahren weiter gestiegen, da die Indizes Nifty 50 und Sensex in die Höhe geschossen sind. Nach Angaben von Forbes gibt es in Indien 169 Milliardäre, die zusammen 675 Mrd. $ wert sind. In den USA gibt es 735 Milliardäre und in China 562.

Indische Aktien haben sich gut entwickelt, da das Land in den letzten Jahren mehr Kapital angezogen hat. Zu den Unternehmen im Nifty 50-Index, die sich in den letzten drei Jahren am besten entwickelt haben, gehören Adani Enterprises, Tata Motors, JSW Steel, Tata Steel, Mahindra & Mahindra und Apollo Hospitals Enterprises. Alle diese Aktien sind in diesem Zeitraum um mehr als 225 % gestiegen.

Es ist unklar, ob indische Aktien ihre globalen Konkurrenten weiterhin übertreffen werden. Ein potenzieller Katalysator für dieses Wachstum werden die laufenden ausländischen Direktinvestitionen im Land sein. Unternehmen ziehen von China nach Indien, da die Spannungen mit den USA zunehmen. Die jüngsten Bedenken hinsichtlich der Unternehmen von Adani könnten jedoch einige Investitionen in indische Unternehmen abschrecken. Hindenburg Research behauptete, dass das Unternehmen seine Aktie über Offshore-Firmen manipuliert habe.