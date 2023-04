Der Aktienkurs von Fox Corp. (NASDAQ: FOX) ist aufgrund der Ankündigung, dass Tucker Carlson, der Moderator der rechtsgerichteten Primetime-Show, Fox News mit sofortiger Wirkung verlässt, im roten Bereich gelandet.

Steht dies im Zusammenhang mit der Dominion-Klage?

Die Nachricht kommt nur wenige Tage, nachdem das Massenmedienunternehmen zugestimmt hat, fast 800 Mio. $ an Dominion Voting Systems zu zahlen, um eine Wahlverleumdungsklage beizulegen.

Fox News Media und Tucker Carlson haben sich darauf geeinigt, getrennte Wege zu gehen. Wir danken ihm für seine Arbeit für den Sender als Moderator und davor als Mitarbeiter.

Fox Corp. bestätigte jedoch nicht, dass der Ausstieg seines Top-Moderators tatsächlich mit der Klage zusammenhängt, die Dominion 2021 gegen den Kabelsender wegen falscher Behauptungen eingereicht hat, dass seine Wahlhardware zur Manipulation der Präsidentschaftswahlen 2020 verwendet wurde.

Seit Jahresbeginn liegt der Aktienkurs von Fox zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels immer noch bei fast 5 % im Plus.

Carlson hatte das Fox-Management kritisiert

Carlson hat am Freitag keine Absicht bekundet, Fox News zu verlassen, und hat sich noch nicht zu seinem Ausscheiden geäußert.

Ein möglicher Grund für seinen Abschied könnten jedoch die Kommentare sein, die er in privaten Nachrichten an Kollegen gegen das Management des Senders gemacht hat und die in der Dominion-Klage aufgetaucht sind, sagte eine anonyme Quelle heute gegenüber “The Post”.

Alles in allem hat der angekündigte Ausstieg von Tucker Carlson bisher zu einem Verlust von 690 Mio. $ für Fox Corp. geführt.

CNN hat sich ebenfalls am Montag von seinem langjährigen Moderator Don Lemon getrennt. Auch der CEO von NBCUniversal, Jeff Shell, wurde heute aufgrund von Fehlverhalten entlassen.