Der Bitcoin (BTC/USD)-Preis ist in den letzten Tagen in eine Korrekturphase eingetreten, nachdem er vom Höchststand in diesem Monat um über 12 % gefallen ist. Dieser Rückgang hat auch bei anderen Altcoins wie Ethereum, Cardano, Litecoin, Polkadot, XRP und Chainlink zu einem starken Einbruch geführt. Die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen ist von über 1,3 Bio. $ auf etwa 1,1 Bio. $ gefallen.

BTC-Preisprognose von Standard Chartered

Trotz des jüngsten Ausverkaufs sind einige Analysten extrem optimistisch für den Bitcoin-Preis. In einer Notiz schrieben die Analysten von Standard Chartered, dass der Coin bis 2024 um mehr als 260 % steigen und den wichtigen Widerstandspunkt bei 100.000 $ erreichen könnte.

Sie begründeten dies damit, dass Bitcoin nach dem Zusammenbruch mehrerer Banken wie der Silicon Valley Bank und Signature nun als “sicherer Hafen” angesehen wird. Bitcoin stieg während ihres Zusammenbruchs stark an, da er eine gute Alternative zu Aktien wurde.

Der Analyst verwies auch auf das sich insgesamt verbessernde makroökonomische Umfeld für risikobehaftete Vermögenswerte, da sich die Fed ihrer Straffungsphase nähert. Die US-Notenbank hat die Zinssätze von Null im Jahr 2022 auf 4,75 % bis 5 % in diesem Jahr angehoben. Analysten gehen davon aus, dass sich die Bank dem Ende ihres Zinserhöhungszyklus nähert.

Wie ich in diesem Artikel schrieb, ist der andere große Katalysator für Bitcoin die Halbierung, die die Belohnungen für die Miner reduzieren wird. Die meisten Analysten glauben, dass Bitcoin vor dieser Halbierung gut abschneiden wird, so wie es bei den letzten drei Halbierungen der Fall war. Der Standard Chartered-Analyst schrieb:

Während BTC sich gut entwickeln kann, wenn risikobehaftete Vermögenswerte leiden, deutet die Korrelation mit dem Nasdaq darauf hin, dass es sich besser entwickeln sollte, wenn sich risikobehaftete Vermögenswerte auf breiter Front verbessern. Angesichts dieser Vorteile glauben wir, dass sich der Anteil von BTC an der gesamten Marktkapitalisierung digitaler Vermögenswerte in den nächsten Monaten in den Bereich von 50-60 % bewegen könnte.

Er glaubt, dass Bitcoin bis 2024 auf 100.000 $ ansteigen könnte. Sollte dies der Fall sein, müsste Bitcoin um etwa 260 % gegenüber dem aktuellen Stand steigen.

Auswirkungen auf Altcoins

Der StanChart-Analyst ist nicht der einzige, der Bitcoin positiv gegenübersteht. Am Montag schrieb ich, dass Bloomberg Intelligence glaubt, dass BTC auf 50.000 $ steigen könnte. Mike Novogratz von Galaxy Digital sagte kürzlich voraus, dass Bitcoin sein Allzeithoch bei 67.000 $ erneut erreichen könnte.

Wenn diese Vorhersagen zutreffen, werden auch andere Altcoins aufgrund der engen Korrelation gut abschneiden. Historisch gesehen tendieren Kryptowährungen wie Ethereum, Ripple, Litecoin, Polkadot und Binance USD dazu, sich gut zu entwickeln, wenn Bitcoin steigt.

Wir können diese Korrelation gerade jetzt sehen, da die meisten Altcoins aufgrund des allgemeinen Rückgangs des Bitcoin-Preises zurückgegangen sind.