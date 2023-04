Nio, LI Auto, Rivian legen hinter Tesla zu, doch EV-Aktien sind riskant

Elektrofahrzeuge sind auf dem Vormarsch, das sagt derzeit fast jeder weltweit. Der Klimawandel beschleunigt sich rasant, die Regierungen fördern die Elektromobilität mit Subventionen und Anreizen, und immer mehr Menschen fahren Elektroautos.

Aber wie wirkt sich dies auf die Aktienkurse in den USA aus, und wie sieht es mit den Bewertungen im Vergleich zu den alten Automobilherstellern aus? Die Antwort ist differenziert (wie die meisten Dinge auf den Märkten).

Wächst der EV-Markt?

Trotz des scheinbar allgegenwärtigen Hypes fangen die Verkäufe von Elektrofahrzeugen gerade erst an, auf dem US-Markt Fuß zu fassen. Von allen im Jahr 2022 neu zugelassenen Leichtfahrzeugen waren nur 4,3 % vollelektrisch.

Die Entwicklung ist jedoch bemerkenswert. Im Jahr 2021 lag der Wert bei 3 %. Und im Januar 2023 waren 7,1 % der 1,2 Millionen neu zugelassenen Leichtfahrzeuge vollelektrisch.

Das Wachstum ist wahrscheinlich zum Teil auf das wachsende Verständnis für die Bedrohung durch den Klimawandel zurückzuführen, aber auch auf den pragmatischen Faktor des Inflation Reduction Act of 2022 (IRA) der Regierung Biden, der zweifellos die bedeutendste Klimagesetzgebung in der Geschichte der USA darstellt.

Der Verkehr ist eine große Emissionsquelle, und E-Fahrzeuge gelten als Möglichkeit, einen großen Teil dieser Emissionen zu reduzieren. Die IRA ist vollgepackt mit Anreizen und Subventionen für Elektrofahrzeuge. Zu den wichtigsten gehört die Wiedereinführung der Steuervergünstigung in Höhe von 7.500 $ für 30 verschiedene Modelle, aber Bidens Amtszeit war auch ein Segen für die gesamte Branche.

EV-Unternehmen werden wie Tech-Aktien gehandelt

Während all dies gute Nachrichten sind, sind die Zahlen hier immer noch niedrig. Der Anspruch auf 4,3 % der Neuwagenverkäufe ist ein winziger Teil, was bedeutet, dass Gewinne bei der Einschätzung von EV-Aktien nicht gerade leicht zu finden sind.

Anstelle von Gewinnen klammern sich die Anleger an wachsende Einnahmen, in der Hoffnung, dass der Gewinn später kommt. Wenn Ihnen das alles unheimlich bekannt vorkommt, dann sollte es das auch sein: So beschreibt man typischerweise eine Tech-Aktie.

Die EV-Unternehmen werden wie Tech-Aktien gehandelt und nicht wie traditionelle Autohersteller. Natürlich gibt es einen Elefanten im Raum: die Zinssätze.

Bis zum letzten Jahr haben Tech-Aktien seit dem großen Finanzcrash eine erstaunliche Performance gezeigt. Letzte Woche habe ich die Entwicklung der Aktienindizes verschiedener Länder untersucht und dabei das kometenhafte Wachstum des technologielastigen Nasdaq als Hauptgrund für den Anstieg der US-Aktien in den letzten zehn Jahren herausgestellt.

Da die Zinssätze über weite Strecken des Jahrzehnts generationenübergreifend niedrig, d. h. nahe Null waren, erlebten risikoreiche Vermögenswerte einen Boom, allen voran die Tech-Aktien. Der Nasdaq war der Spitzenreiter und vervielfachte sich von seinem Tiefststand 2009 bis zu seinem Höchststand 2021 um das 12,7-fache.

Zinserhöhungen belasten EV-Unternehmen

Doch angesichts der Inflationskrise in den USA hatte die US-Notenbank keine andere Wahl, als einen der schnellsten Zinserhöhungszyklen der letzten Zeit einzuleiten. Mit einer Rendite von 5 % für Schatzwechsel wurde die Liquidität aus dem System herausgesaugt, und die Tech-Aktien gingen im vergangenen Jahr stark zurück.

Dies gilt natürlich auch für EV-Aktien, die selbst in diesem Tech-Sektor riskant sind. Tesla, der unbestrittene Marktführer, verlor im Jahr 2022 zwei Drittel seiner Marktkapitalisierung und schnitt damit deutlich schlechter ab als der Nasdaq, der um ein Drittel nachgab.

Die extreme Volatilität von Tesla zeigt, wie sensibel der Sektor ist. Einerseits könnte man argumentieren, dass Tesla zum Symbol für die von der Robin-Hood-Pandemie ausgelöste Aktienhysterie wurde – es war häufig die Aktie mit dem höchsten Handelsvolumen während des COVID -, andererseits ist die Tatsache, dass die größte Aktie des Sektors so heftig nachhallt, ein Zeichen für die Wachstumsfähigkeit der Branche.

Denn obwohl Tesla wegen seines überhöhten Volumens Schlagzeilen macht (es war auch die Aktie, die während der Pandemie am meisten leerverkauft wurde), erwirtschaftet das Unternehmen zumindest einen Gewinn, was bei fast allen Wettbewerbern in diesem Bereich nicht der Fall ist. Die Konkurrenten können nur neidisch auf das EPS von 3,62 $ im Jahr 2022 blicken.

Nicht nur das, auch sein Marktanteil ist herausragend: 2022 erzielte es 65 % der Verkäufe neuer Elektrofahrzeuge. Auch wenn seine Dominanz rückläufig ist – die gleiche Zahl wird 2020 bei 79 % liegen – ist das ein beachtlicher Vorsprung.

EV-Aktien liegen weit außerhalb des Risikospektrums

Tesla sollte den Anlegern ein Verständnis für die Risiken vermitteln. Mit dem Risiko kommt natürlich auch die Belohnung, und Tesla ist in diesem Jahr um 50 % gestiegen, da der Tech-Sektor von den weicheren Prognosen über den Weg künftiger Zinserhöhungen profitiert hat.

Aber Tesla ist nur ein Name. Und in den Worten des umstrittenen CEO Musk: “Das Ziel ist nicht, ein Autohersteller zu sein”. Tesla ist nicht nur groß im Bereich der Elektroautos, sondern einfach nur groß: Derzeit ist es das neuntgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung.

Betrachtet man jedoch den übrigen Markt, so zeigt sich, dass EV-Unternehmen sehr volatil sind und keine große Marktkapitalisierung aufweisen. Es gibt nur vier weitere Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 10 Mrd. $: LI Auto (24 Mrd. $), Nio (14 Mrd. $), Lucid Motors (13 Mrd. $) und Rivian (11 Mrd. $).

Ähnlich wie das Internet all seine Versprechen erfüllt hat und noch mehr, gab es für jedes Amazon-Unternehmen fünf gescheiterte Dot-Com-Firmen; Anleger benötigen mehr als nur den Glauben an die Zukunft der Elektroautos als Industrie, um in eines dieser Unternehmen zu investieren.

Diese Befürchtung wird noch verstärkt durch die Tatsache, dass alteingesessene Autohersteller wie Ford und GM in diesen Bereich vordringen. Diese Unternehmen werden nicht tatenlos zusehen, wie ihre altmodischen Spritfresser langsam überflüssig gemacht werden.

Und sie kommen schneller und schneller voran. Der Ford Mustang Mach-E war das drittbestverkaufte Elektroauto in den USA im Jahr 2022, hinter zwei Tesla-Modellen, was bedeutet, dass er jedes Modell der anderen Elektroautohersteller übertraf.

Das Ganze führt zurück zu einer für Anleger oft naiven Schlussfolgerung: Sportwetten werden legalisiert, also muss ich DraftKings kaufen. Elektroautohersteller werden sich durchsetzen, deshalb sollte ich Rivian kaufen.

Aktien brauchen eine wachsende Industrie, kein Zweifel. Aber es gibt noch so viel mehr, was eine Aktie ausmacht. Dazu gehört vor allem das Konzept des “eingepreist seins”. Viele dieser Unternehmen werden bereits zu unverschämten Multiplikatoren gehandelt, während es in der gesamten Branche so gut wie keine Gewinne gibt. Daran können Sie bereits erkennen, dass sich der Markt auf zukünftiges Wachstum einstellt.

Das klingt zwar gut, aber 2022 sollte den Anlegern zu denken geben, wie das schief gehen kann. Die Zinssätze liegen nicht mehr bei Null, was bedeutet, dass die Attraktivität künftiger Gewinne nicht mehr so groß ist wie früher – Cashflows, die auf die Gegenwart abgezinst werden, sind bei 5 % deutlich geringer als bei 0 %.

Die EV-Industrie wird weiter wachsen. Die Unternehmen werden schwindelerregende Renditen für Anleger erwirtschaften. Aber die Unternehmen werden es auch schwer haben, einige werden es nicht schaffen, und es wird auf dem Weg dorthin viele Höhen und Tiefen geben, selbst bei denen, die es schaffen. Es handelt sich um eine Wachstumsbranche, einen besonders risikoreichen Teilsektor der Tech-Branche, und die Anleger müssen dies bei der Allokation ihres Portfolios bedenken.