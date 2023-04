Der Aktienkurs von Rolls-Royce Holdings (LON: RR) hat sich in den letzten Wochen seitwärts bewegt, da die jüngste Rallye nachgelassen hat. RR ist einer der FTSE 100-Werte mit der besten Wertentwicklung in diesem Jahr, nachdem er seit dem Tiefststand im Oktober letzten Jahres um mehr als 140 % gestiegen ist. In diesem Artikel werden wir uns die technischen Indikatoren für die Aktie ansehen.

Rolls-Royce-Aktienkursanalyse

Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass sich der RR-Aktienkurs in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befand. Infolgedessen hat sich der Kurs über den 25- und 50-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) bewegt. Dies ist bei der Trendverfolgung in der Regel ein positives Zeichen, da es zeigt, dass die Haussiers die Kontrolle haben.

Gleichzeitig hat der Kurs ein Cup-and-Handle-Muster gebildet, was ebenfalls ein positives Zeichen ist. Die jüngste Konsolidierung ist Teil der Bildung des Handle-Teils. In der Preisaktionsanalyse ist dieses Muster ein positives Zeichen. Der Kurs befindet sich auch oberhalb des Ichimoku-Wolken-Indikators. Sie liegt auch leicht über der Oberseite der Cup bei 150,35 Pence.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie in den kommenden Monaten einen Anstieg verzeichnen wird. Wenn dies geschieht, besteht die Möglichkeit, dass die Aktie auf 180 Pence und anschließend auf 200 Pence steigt.

Ein wahrscheinlicher Katalysator für diesen Aufwärtstrend werden die steigenden Flugstunden sein, die sich auf die Einnahmen des Unternehmens auswirken. In einer Stellungnahme erklärten die Analysten von UBS, dass sie einen Anstieg der Flugstunden um mehr als 2,8 Millionen im ersten Quartal erwarten. Sie gehen auch davon aus, dass die Zahl der Flugstunden in diesem Jahr auf über 13 Millionen ansteigen wird. In ihrem Bericht erklärten die Analysten, dass sie davon ausgehen, dass der Aktienkurs von Rolls Royce in diesem Jahr 200 Pence erreichen wird.

RR-Chart via TradingView

Auf dem Wochenchart befindet sich der Aktienkurs in einem Aufwärtstrend. Er hat sich in der Nähe des 38,2 % Fibonacci Retracement Levels bewegt. Der Kurs ist auch über die 25- und 50-Wochen gleitenden Durchschnitte gestiegen. Er hat ein Aufwärts-Crossover-Muster gebildet, während der Relative Strength Index (RSI) weiter ansteigt.

Auch auf dem Wochen-Chart hat der Kurs ein Cup-and-Handle-Muster gebildet. Auf der Grundlage dieses Musters wird der Kurs daher wahrscheinlich bis zum 38,2 %-Retracement-Punkt bei 167 Pence steigen, gefolgt von 207,20, dem 50 %-Retracement-Punkt. Der letztgenannte Kurs liegt etwa 35 % über dem aktuellen Niveau.