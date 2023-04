Der Aktienkurs von Xpeng (NYSE: XPEV) hat sich in den letzten Monaten in einer engen Spanne bewegt, da das Unternehmen sich auf weitere Herausforderungen vorbereitet. Der Kurs lag am Montag bei 9,37 $ und damit auf demselben Niveau wie zu Beginn des Jahres. Seit ihrem Höchststand 2020 ist der Kurs um mehr als 88 % gesunken, was einer Marktkapitalisierung von mehr als 7,97 Mrd. $ entspricht.

Das Wachstum von Xpeng hat sich beschleunigt

Xpeng ist ein führendes Unternehmen, das Elektrofahrzeuge (EVs) für den chinesischen Markt herstellt. Es ist eines der größten Unternehmen des Landes und konkurriert mit Unternehmen wie Nio, Li Auto und Byd.

Das Unternehmen verzeichnete in den letzten Jahren ein starkes Wachstum, da die Verbreitung von Elektrofahrzeugen zunimmt. Seine Gesamteinnahmen stiegen von 1,4 Mio. $ im Jahr 2018 auf über 3,8 Mrd. $ im Jahr 2022. Die Verluste haben sich im gleichen Zeitraum von 203 Mio. $ auf 1,32 Mrd. $ ausgeweitet.

Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen 2026 profitabel sein wird, wenn der Gewinn pro Aktie auf 21 Cent ansteigen wird. Es wird erwartet, dass der Jahresumsatz im Jahr 2025 mehr als 10,5 Mrd. $ und im Jahr 2032 mehr als 39,98 Mrd. $ betragen wird, was das Unternehmen zu einem der größten in der Branche macht.

Xpeng hat die Produktion weiter hochgefahren. Im März lieferte das Unternehmen 7.002 E-Fahrzeuge aus, 175 mehr als im Vormonat. Im ersten Quartal verkaufte das Unternehmen 18.230 Fahrzeuge. Es hofft, seinen Marktanteil in der E-Fahrzeugbranche durch die Einführung mehrerer Modelle weiter auszubauen. So brachte es im März das Fahrzeug P7i auf den Markt.

Steigender Wettbewerb in China

Die größte Herausforderung für chinesische Elektroautohersteller wie Xpeng, Li Auto und Byd besteht darin, dass ihre Verkäufe meist auf das Inland beschränkt sind. Dies steht im Gegensatz zu anderen Unternehmen wie Tesla, Ford und GM, die eine große internationale Präsenz haben.

Durch die Konzentration auf China sind die Unternehmen einem starken Wettbewerb ausgesetzt. So ist Xpeng beispielsweise das zwölftgrößte EV-Unternehmen nach Umsatz in China. In einer Erklärung gegenüber der FT sagte der CEO des Unternehmens:

Um zu diesem ‘3mn-Club’ zu gehören, kann man nicht nur in China tätig sein, sondern muss ein globaler Akteur sein. Wir denken, dass in diesem Szenario vielleicht fast die Hälfte des Volumens von außerhalb Chinas kommt. In fünf bis 10 Jahren wird der Markt viel stärker konzentriert sein. Ich denke, dass die Zahl der Akteure auf globaler Ebene wahrscheinlich auf weniger als 10 sinken wird.

Xpeng hofft, noch in diesem Jahr auf dem europäischen Markt Fuß fassen zu können, hat aber keine unmittelbaren Pläne für den US-Markt. In Europa wird das Unternehmen mit VW, BMW und Stellantis im Wettbewerb stehen.

Xpeng-Aktienkursprognose

Xpeng-Chart von TradingView

Der Aktienkurs von Xpeng brach nach seinem Höchststand im Jahr 2021 stark ein. Dieser Rückgang führte zu einem Tiefstand der Aktie von 6,34 $ im Jahr 2022. Der Kurs bewegt sich nun seitwärts und konsolidiert an den 25- und 50-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA). Die Average True Range (ATR) ist weiter gesunken, was ein Zeichen für geringe Volatilität ist.

Daher wird der Aktienkurs wahrscheinlich noch eine Weile in dieser Spanne bleiben, während die Anleger auf einen Katalysator warten. Bei einem Ausbruch nach unten wird die Aktie auf 6,34 $ fallen.