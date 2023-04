Boeing Co (NYSE: BA) liegt heute Morgen im grünen Bereich, nachdem das Unternehmen für sein erstes Geschäftsquartal einen guten Umsatz und freien Cashflow bekannt gab.

Bemerkungen von CEO Calhoun

Die Aktie des Luft- und Raumfahrtunternehmens steigt auch aufgrund der positiven Produktionsprognose der Unternehmensleitung.

Boeing rechnet nun damit, im Jahr 2023 38 “737 MAX” Jetliner pro Monat zu produzieren und diese Zahl im Zeitraum 2025-2026 auf 50 pro Monat zu erhöhen. In der CNBC-Sendung “Squawk Box” sagte CEO Dave Calhoun:

Wir waren uns darüber im Klaren, dass wir in diesem Jahr mit Problemen zu kämpfen haben würden. Sie werden kleiner und überschaubarer. Wir werden einige Dinge aus Q2 und ein wenig aus Q3 in Q4 verschieben. Aber alles in allem sind wir in ziemlich guter Verfassung, um diese Prognose zu erfüllen.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Arlington erwartet in diesem Jahr einen freien Cashflow zwischen 3 und 5 Mrd. $. Im Vergleich dazu liegen Analysten bei 3,86 Mrd. $. Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs von Boing nun um fast 7 % gestiegen.

Boeing Q1-Ergebnisübersicht

Verlust von 414 Mio. $ gegenüber 1,22 Mrd. $ im Vorjahr

Der Verlust pro Aktie verringerte sich ebenfalls von 2,06 $ auf 69 Cent

Auf bereinigter Basis belief sich der Verlust auf 1,27 $ je Aktie

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 28,1 % auf 17,92 Mrd. $

Der Konsens war ein Verlust von 1,07 $ pro Aktie bei einem Umsatz von 17,52 Mrd. $

Der freie Cashflow lag im letzten Quartal bei minus 786 Mio. $ – eine massive Verbesserung gegenüber minus 3,57 Mrd. $ vor einem Jahr und deutlich besser als die erwarteten minus 1,91 Mrd. $. CEO Calhoun fügte hinzu:

Der Bruttoverlust stand immer noch im Zusammenhang mit einem sehr großen Haufen von Nacharbeitskosten in Verbindung mit fertigen Flugzeugen, die wir seit dem MAX-Startverbot im Besitz haben. Wir haben mit 450 angefangen, jetzt sind wir in den unteren 200ern. Wir werden weiterhin Fortschritte machen.

Was war noch bemerkenswert?

Zu den weiteren wichtigen Zahlen in der Pressemitteilung von Boeing für das erste Quartal gehört ein Umsatzanstieg von 19,3 % im Bereich Verteidigung, Raumfahrt und Sicherheit.

Der Umsatz mit Verkehrsflugzeugen stieg um satte 59,8 %, blieb aber dennoch hinter den Schätzungen der Wall Street zurück. Der CEO stellte fest:

In vielen Fällen übersteigt der Auftragsbestand die Nachfrage von fünf Jahren. Unsere Aufgabe ist es, transparent über die Einschränkungen zu sein und uns nicht zu weit vorzudrängen. Aber, ja, es ist ein sehr robuster Markt.

Die Wall Street stuft die Boeing-Aktie derzeit im Konsens mit “Overweight” ein.