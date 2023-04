Der Litecoin-Preis stieg in den letzten Sitzungen an, da die Anleger den Rückgang nutzten. Der Coin kletterte auf ein Hoch von 92 $, den höchsten Stand seit dem 20. April dieses Jahres. Seit dem Tiefststand in diesem Jahr ist er um mehr als 7% gestiegen. Bitcoin hat sich ebenfalls erholt und ist über den wichtigen Widerstandspunkt bei 28.000 $ gestiegen. Diese Entwicklung ist ein gutes Zeichen für AltSignals, das bei seinem Token-Verkauf bereits 644.000 $ aufgebracht hat.

First Republic Bank könnte zusammenbrechen

Der Hauptkatalysator für die aktuelle Litecoin-Preisrallye ist die wachsende Angst, dass die First Republic Bank zusammenbrechen könnte. Am Montag gab die Bank bekannt, dass ihr Geschäft auf der Kippe steht, da die Kunden mehr als 104 Mrd. $ abgezogen haben. Infolgedessen erklärte die Geschäftsleitung, dass sie Optionen prüfe, einschließlich des Verkaufs der Bank.

Am Dienstag gab das Unternehmen bekannt, dass es erwäge, Kapital aufzunehmen, um seine Bilanz zu stärken. Infolgedessen stürzte der FRC-Aktienkurs um mehr als 40 % ab, was zu weiteren Abhebungen durch Kunden führen könnte. Nun hat das Unternehmen zwei Möglichkeiten. Erstens kann es unter den Schutz der FDIC kommen, wo die Versicherungsagentur eine geordnete Liquidation durchführen wird. Zweitens können sich die größten amerikanischen Banken an dem Unternehmen beteiligen und es so retten.

Der mögliche Zusammenbruch der First Republic Bank ist ein positiver Katalysator für Bitcoin und Litecoin, was erklärt, warum die beiden trotz des Rückgangs des breiteren Aktienmarktes gestiegen sind Das liegt daran, dass Anleger glauben, dass Kryptowährungen “sichere Häfen” in Zeiten von Bankenturbulenzen sind.

Analysten sind optimistisch in Bezug auf Krypto

Unterdessen steigt der Litecoin-Preis, da die Anleger hinsichtlich der Kryptowährungspreise optimistisch bleiben. Wie ich am Dienstag hier schrieb, prognostizierten Analysten von Standard Chartered, dass Bitcoin bis 2024 auf 100.000 $ steigen wird. Als Gründe nannte er das Streben nach Sicherheit im Zuge der Bankenkrise und den möglichen Kurswechsel der US-Notenbank.

Er ist nicht der Einzige. Am Sonntag schrieb ich, dass ein Bloomberg-Analyst ebenfalls glaubt, dass der Bitcoin-Preis in den kommenden Monaten auf 50.000 $ steigen wird. Er nannte auch die nächste Halbierung, die für 2024 geplant ist, als den Hauptkatalysator. Außerdem ist man allgemein der Meinung, dass Bitcoin ein guter “sicherer Hafen” geworden ist.

Wenn diese Prognosen zutreffen, dann bedeutet dies, dass auch der Litecoin-Preis davon profitieren wird, da er in der Regel eine enge Korrelation mit Bitcoin aufweist.

Litecoin-Preisprognose

Der Abwärtstrend von LTC kapitulierte, als der Coin am Montag auf 84,53 $ fiel. Bei diesem Preis bildete sich ein Double-Bottom-Muster. Der Coin hat sich nun über den 25- und 50-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt bewegt, während die Oszillatoren nach oben tendieren. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Coin in den kommenden Tagen bis zum nächsten wichtigen Widerstand bei 100 $ steigen wird.

LTC-Chart via TradingView

AltSignals Token-Verkauf gewinnt an Fahrt

In der Zwischenzeit gewann AltSignals weiter an Zugkraft, da sich der Token-Verkauf beschleunigte. In der ersten Stufe des Token-Verkaufs wurden bereits 644.000 $ des Ziels von 1,08 Mio. $ aufgebracht. Dieser Betrag entspricht 59,71 % des Gesamtverkaufs.

AltSignals ist eine führende Plattform, die Signale für wichtige Vermögenswerte wie Kryptowährungen und Forex anbietet. Es dient bereits Tausende von Kunden aus der ganzen Welt, die es ausgezeichnete Bewertungen gegeben haben. Diese Signale kommen von technischen Indikatoren wie dem MACD und dem Relative Strength Index.

Als Teil seiner Wachstumsstrategie arbeitet AltSignals nun daran, künstliche Intelligenz in seiner Plattform zu integrieren. Die neue Version wird Schlüsseltechnologien wie natürliche Sprachverarbeitung und maschinelles Lernen enthalten. Unterhalb dieser Haupttechnologien wird die Plattform weitere Technologien wie Regression, prädiktive Modellierung, AutoML und natürlichsprachliche API umfassen.

Das Ziel dieses Upgrades ist die Nutzung von KI-Funktionen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Diese KI-Ebene wird durch den ASI-Token angetrieben, der für Zahlungszwecke verwendet wird. Laut dem Whitepaper wird es Actualize AI antreiben und für den Mitgliedsclub und die Trading-Turniere verwendet werden.

Ist ASI eine gute Investition?

Die positive Prognose für Bitcoin und andere Kryptowährungen ist daher ein gutes Zeichen für AltSignals, dessen Token-Verkauf gut läuft. Die Entwickler haben in den letzten Wochen bereits über 644.000 $ aufgebracht. Da der Token für nur 0,015 $ verkauft wird, bedeutet dies, dass jeder an der Kapitalerhöhung teilnehmen kann.

Ich glaube, dass sich der ASI-Token gut entwickeln wird, wenn er später in diesem Jahr an den wichtigsten Börsen notiert wird, da dies in einer Zeit geschieht, in der die Kryptowährungen im Aufwind sind. In letzter Zeit haben wir gesehen, dass viele Token wie Metacade und Pepe nach ihrer Notierung sprunghaft angestiegen sind. Daher ist es sinnvoll, jetzt einen kleinen Geldbetrag in ASI zu investieren.

Einige der zukünftigen Katalysatoren für den Token werden Notierungen an Börsen und der Erfolg von AltSigals als Plattform sein.