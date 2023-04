Der Aktienkurs von One 97 Communications (PAYTM) hat sich in letzter Zeit seitwärts bewegt, obwohl sich die Leistung des Unternehmens weiter verbessert. Der Kurs lag bei 650 INR, wie in den letzten Tagen. Dieses Niveau liegt ~50 % über dem Tiefststand im Jahr 2022.

Analysten sind optimistisch in Bezug auf Paytm

One 97 Communications, der Zahlungsriese, zu dem Paytm gehört, steht seit seinem Börsengang im Jahr 2021 unter Druck. Der Aktienkurs liegt etwa 66 % unter dem Höchststand von 2021. Infolgedessen hat das Unternehmen Softbank und Ant als Investoren verloren. Ant, im Besitz von Alibaba, hatte einen Anteil von ~25 % an dem Unternehmen, während Softbank einen Anteil von ~13 % hatte.

Die jüngste Erklärung des Unternehmens zeigt seine gute Entwicklung. Die durchschnittliche monatliche Nutzerzahl lag im März bei 90 Millionen, während die Zahl der Händler auf 6,8 Millionen anstieg. Insgesamt ist die Zahl der Nutzer im Vergleich zum Vorjahr um 27 % gestiegen. Das gesamte Bruttowarenvolumen stieg um 40 % im Vergleich zum Vorjahr, während der Wert der über die Plattform vergebenen Kredite um 253 % zunahm.

Analysten sind der Meinung, dass der Aktienkurs von Paytm noch mehr Potenzial hat. Zum einen hat das Unternehmen darauf bestanden, dass es auf einem guten Weg zur Profitabilität ist. Infolgedessen hat es beschlossen, Aktien im Wert von über 103 Mio. $ zurückzukaufen.

Der andere potenzielle Katalysator für die Aktie ist ihr wachsender Marktanteil bei Offline-Zahlungen. Im letzten Quartal gab das Unternehmen an, über 6,8 Millionen Geräte und Kredite in Höhe von über 544 Mio. $ bereitgestellt zu haben. In einer Notiz schrieben Analysten von Goldman Sachs:

Wir sehen die Verbesserung der Rentabilität als bedeutenden Katalysator für die Aktie und erwarten, dass Paytm im GJ25E ein positives Nettoeinkommen erzielen wird. Wir haben unsere Schätzungen für das bereinigte EBITDA von GJ23E-25E für Paytm um bis zu 8 % angehoben.

Goldman Sachs ist nicht das einzige Unternehmen, das optimistisch auf den Aktienkurs von Paytm ist. In einer Stellungnahme erklärten die Analysten von Motilal Oswal, dass der Aktienkurs auf lange Sicht um 30 % steigen könnte. Sie schrieben:

Es wird prognostiziert, dass sich die Branche des digitalen Zahlungsverkehrs bis 2026 auf USD16t verdoppeln wird, wobei der Anteil des digitalen Zahlungsverkehrs wahrscheinlich auf 65 % steigen wird. Somit wird erwartet, dass der digitale Zahlungsverkehr bis 2026 um das Dreifache auf USD10t ansteigen wird, verglichen mit USD3t im Jahr 2021.

Paytm-Aktienkursprognose

Paytm-Chart via TradingView

Der Paytm-Aktienkurs befand sich in den letzten Wochen in einem langsamen Aufwärtstrend. Auf dem Tages-Chart bewegte sich der Kurs über den exponentiell 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitt (EMA). Er ist auch über die in Grün dargestellte aufsteigende Trendlinie geklettert. Diese Trendlinie verbindet die Tiefststände seit November letzten Jahres.

Wenn der Aktienkurs also steigt, wird der nächste wichtige Widerstand bei 841,95 IRN liegen, dem Höchststand vom 8. August. Dieses Niveau liegt etwa 30 % über dem aktuellen Kurs. Ein Unterschreiten der Unterstützung bei 600 IRN würde diese positive Einschätzung entkräften.