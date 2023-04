Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) fiel am Freitag um fast 4 %, nachdem das Unternehmen vor einer weiteren Verlangsamung der Cloud-Einnahmen warnte.

Analyst teilt seine Meinung zur Amazon-Aktie

Gestern Abend sagte CFO Brian Olsavsky, dass der Umsatz von Amazon Web Services in diesem Monat mit einem Tempo wuchs, das um 500 Basispunkte hinter dem des ersten Quartals zurückblieb, da die Kunden angesichts der sich verlangsamenden Wirtschaft vorsichtig bei den Ausgaben blieben.

Auch AWS musste im kürzlich abgeschlossenen Quartal einen erheblichen Rückgang der Betriebsmarge hinnehmen. Das Betriebsergebnis aus dem Cloud-Segment sank um 22 % auf 5,1 Mrd. $. Im Vergleich dazu erwarteten die Analysten 5,36 Mrd. $.

Doch all das reichte nicht aus, die optimistische Haltung des Mizuho-Analysten James Lee gegenüber Amazon-Aktien zu ändern. In der CNBC-Sendung “Squawk on the Street” sagte er:

Trotz der Verlangsamung im nächsten Quartal gehen wir von einem Wachstum von etwa 10 % bei AWS aus. Wir sind der Talsohle ziemlich nahe, wobei eine Erholung gegen Ende des Jahres möglich ist.

Was den Umsatz betrifft, so hat Amazon Web Services das Vorjahresergebnis bereits deutlich übertroffen und auch die Schätzungen der Wall Street.

Amazons Ausblick für das laufende Quartal

Für das 2. Quartal prognostizierte Amazon einen Rückgang des Betriebsergebnisses zwischen 2 und 5,5 Mrd. $ bei einem Umsatz von bis zu 133 Mrd. $. Lee fügte hinzu:

Amazon funktioniert nach dem Prinzip des Verbrauchs. In einem Abschwung gibt es also ein doppeltes Negativ in Bezug auf Preise und Volumen. Aber wenn sich die Wirtschaft wieder erholt, werden wir sehen, wie sich das auf das Umsatzwachstum von Amazon auswirkt.

Ein Teil der Schwäche in diesem Quartal ist laut dem Tech-Riesen auch auf die Kosten im Zusammenhang mit den Entlassungen zurückzuführen. Im März gab Amazon Pläne zum Abbau von weiteren 9.000 Stellen bekannt. Die Reduzierung des Personalbestands könnte auch dem an der Nasdaq notierten Unternehmen Rückenwind geben.

Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs von Amazon immer noch um mehr als 20 % gestiegen.

Werbung und Einzelhandel haben im 1. Quartal gut abgeschnitten

Die Werbeumsätze stiegen im 1. Quartal um mehr als 20 % auf 9,51 Mrd. $, obwohl eine Verlangsamung des Werbegeschäfts befürchtet wurde. Die Werbung ist für Amazon ein Geschäftsbereich mit extrem hohen Margen.

Interessanterweise spielte auch das Einzelhandelsgeschäft in Lees optimistischer Einschätzung der Amazon-Aktie eine Rolle.

Die Fundamentaldaten des Einzelhandelsgeschäfts sind positiv. Das Unternehmen hat wirklich gute Arbeit geleistet, um die Margen im Einzelhandel zu erhöhen, indem es die Effizienz in seinen Fulfillment-Zentren gesteigert hat. Gleichzeitig wird auch der Personalbestand reduziert.

In den USA erwirtschaftete Amazon 76,88 Mrd. $ Umsatz und 900 Mio. $ Gewinn aus seinem eCommerce-Geschäft. Das Geschäft in Übersee blieb jedoch in der Verlustzone.

Wichtige Zahlen aus dem Q1-Ergebnisbericht von Amazon

Verdiente 3,17 Mrd. $, was 31 Cent pro Aktie entspricht

Das ist ein Spitzenwert gegenüber dem Verlust von 38 Cents pro Aktie im letzten Jahr

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 10 % auf 127,4 Mrd. $

Der Konsens war 21 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 124,6 Mrd. $

Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse hob Lee von Mizuho sein Kursziel für die Amazon-Aktie auf 145 $ an, was ein Aufwärtspotenzial von fast 40 % bedeutet.

Die Bewertung ist im Moment nicht sehr hoch. Traditionell sehen wir Amazon im mittleren bis hohen Zehnerbereich (EV/EBITDA-Multiple). Beim aktuellen Preis handelt man wahrscheinlich mit dem 10-fachen des Terminkurses.

Amazon ist gut positioniert, um von der KI-Manie zu profitieren

Anfang dieses Monats erweiterte Amazon.com Inc seine Präsenz im Bereich der generativen KI mit der Einführung von „Bedrock“ (hier mehr dazu).

Obwohl das Management bei der gestrigen Gewinnmitteilung kein nennenswertes Update zum Thema künstliche Intelligenz gegeben hat, sieht Lee die Positionierung des Unternehmens in diesem Bereich als einen weiteren potenziellen Grund, Amazon-Aktien zu besitzen.

Sie verwenden ihre eigenen Chips zur Verarbeitung generativer KI, was bedeutet, dass die Wirtschaftlichkeit pro Einheit viel besser sein könnte als bei anderen Anbietern. Sie erlauben es Unternehmen, ihre großen Sprachmodelle in AWS auszuführen, damit sie Kosteneinsparungen an Kunden weitergeben können, und sie können große Sprachmodelle verwenden, um Anwendungen von Alexa zu verbessern.

Den vollständigen Ergebnisbericht von Amazon für Q1 finden Sie HIER.