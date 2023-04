Der Preis von Hedera Hashgraph (HBAR) stieg am Sonntag sprunghaft an, während sich Bitcoin und andere wichtige Kryptowährungen weiter konsolidierten. Er erreichte mit 0,064 $ den höchsten Stand seit dem 20. April. Insgesamt ist der Coin vom Tiefststand in dieser Woche um über 8,53 % gestiegen.

Es ist unklar, warum der HBAR-Preis in die Höhe geschnellt ist, da es in den letzten Tagen keine wichtigen Hedera Hashgraph-Nachrichten gab.

Daher ist der wahrscheinlichste Grund für die Rallye, dass sie durch einen Hype angetrieben wird, da der Coin auf wichtigen Social-Media-Plattformen wie Twitter und StockTwits im Trend war. Da das Wochenendvolumen relativ gering ist, führen solche Hypes bei wenig gehandelten Coins tendenziell zu mehr Preisbewegungen.

Grundsätzlich läuft das Ökosystem von Hedera Hashgraph gut, da die Zahl der Projekte im Ökosystem steigt. Entwickler lieben das Ökosystem wegen seiner hohen Geschwindigkeiten, niedrigen Transaktionsgeschwindigkeiten, der starken Unterstützung durch wichtige Akteure wie IBM und Google und seiner sauberen Referenzen. Hederas Kosten pro Transaktion liegen bei etwa 0,001 $, während die Anzahl der erstellten Mainnet-Konten bei über 2 Millionen liegt.

HBAR-Preisprognose

Auf dem 4-Stunden-Chart sehen wir, dass sich der Hedera Hashgraph-Preis in den letzten Wochen in einer Konsolidierungsphase befunden hat. Nachdem er am 27. März auf einen Tiefststand von 0,056 $ fiel, versuchte er sich zu erholen, fand aber am 2. April einen Widerstand bei 0,078 $.

Er hat ein Kopf-Schulter-Muster gebildet und konsolidiert sich an den exponentiellen 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten. Der Coin liegt leicht unter dem 23,6%-Retracement-Niveau. Der Preis versucht auch, den wichtigen Widerstand bei 0,063 $, dem Höchststand vom 26. April, zu überwinden.

Es ist daher wahrscheinlich, dass der Preis weiter steigen wird, während die Käufer den nächsten wichtigen Widerstand bei 0,0695 $ anpeilen, der etwa 10 % über dem aktuellen Niveau liegt.