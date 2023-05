Analysten sind optimistisch für Bitcoin und andere Kryptowährungen, nachdem sie letzte Woche ihre Mehrmonatshochs getestet haben. Bitcoin ist knapp unter 30.000 $ geblieben, während andere kleinere Coins wie Hedera Hashgraph und Pepe angestiegen sind. Diese optimistischen Schätzungen könnten sich positiv auf andere Token wie Metacade (MCADE) auswirken.

Positives Argument für Bitcoin

In diesem Artikel schrieb ich, dass einige Analysten glauben, dass der Bitcoin-Preis langfristig auf bis zu 185.000 $ steigen wird. Viele der in dem Artikel zitierten Personen glauben, dass er in den nächsten Monaten zumindest auf ein Allzeithoch von 67.000 $ steigen wird.

Diese Analysten nennen dafür zahlreiche Gründe. Erstens stellen sie fest, dass Bitcoin im Zuge der anhaltenden Bankenkrise zu einem guten sicheren Hafen geworden ist. Die First Republic Bank, ein Unternehmen, das kürzlich Milliarden von Dollar wert war, hat einen Absturz seiner Aktien um über 90 % erlebt. Am Sonntag reichten Banken wie JP Morgan, PNC Financial und Citizens Angebote für das Unternehmen ein.

Die Bankenkrise ist laut Charlie Munger, dem stellvertretenden Vorsitzenden von Berkshire Hathaway, noch nicht vorbei. Er erwartet, dass weitere Banken aufgrund ihres Engagements in gewerblichen Immobilien in den USA zusammenbrechen werden. Er sagte:

Ein Großteil der Immobilien ist nicht mehr so gut. Wir haben viele problematische Bürogebäude, viele problematische Einkaufszentren und viele problematische andere Immobilien. Es gibt da draußen eine Menge Probleme.

Daher könnten weitere Zusammenbrüche im Bankensektor mehr Möglichkeiten für Bitcoin und andere Kryptowährungen wie Ethereum und Metacade bedeuten.

Ein weiterer Grund für eine positive Einstellung zu Bitcoin ist die Möglichkeit, dass die Halbierung mehr Aufwärtspotenzial für den Coin bedeutet. Historisch gesehen tendiert Bitcoin dazu, vor einer Halbierung zu steigen. Der Preis war zwischen den Halbierungen immer höher. Daher besteht die Möglichkeit, dass der Preis aufgrund der für April nächsten Jahres geplanten Halbierung weiter steigen wird.

Kurswechsel der US-Notenbank

Unterdessen könnte die US-Notenbank nun zu einem positiven Katalysator für Bitcoin und Metacade werden. Es wird erwartet, dass die Bank, die sich diese Woche treffen wird, entweder die Zinsen erhöht oder eine strategische Pause einlegt. Sollte eines der beiden Ereignisse eintreten, würde dies bedeuten, dass der Erhöhungszyklus zu Ende ist. Historisch gesehen tendieren Kryptowährungen dazu, sich gut zu entwickeln, wenn die US-Notenbank etwas lockerer wird.

Weitere wichtige Bitcoin-Nachrichten sind, dass die Vorschriften klarer werden. Letzte Woche stimmte das Europäische Parlament für MiCA, die erste Krypto-Verordnung in der EU. Analysten gehen davon aus, dass diese Vorschriften bis Juli von den nationalen Parlamenten verabschiedet werden. In den USA sagte der Leiter des Finanzausschusses des Repräsentantenhauses, dass der erste Gesetzentwurf zu Kryptowährungen in den nächsten Monaten eingebracht wird.

Metacade bereit für weitere Notierungen an Börsen

MCADE-Chart via TradingView

All diese Gründe erklären, warum sich der Preis von Metacade (MCADE) in den letzten Tagen gut entwickelt hat. Laut TradingView wurde MCADE am Montagmorgen bei 0,027 $ gehandelt und lag damit weit über dem Tiefststand der letzten Woche von 0,022 $. Der Preis nähert sich seinem Allzeithoch von 0,034 $. Das bedeutet, dass MCADE von seinem Allzeittief aus um 200 % gestiegen ist, was ihm eine Marktkapitalisierung von über 38 Mio. $ verleiht.

Die größte Neuigkeit bei Metacade ist, dass mehrere Börsen wie MEXC und BitMart den Token gelistet haben. Infolgedessen nähert sich das Volumen von MCADE, das an zentralen Börsen gehandelt wird, langsam dem Volumen, das an dezentralen Börsen gehandelt wird. In den letzten 24 Stunden betrug das CEX-Volumen 417.000 $, während das DEX-Volumen 623.000 $ betrug.

Laut dem Whitepaper von Metacade könnten bald weitere Notierungen an CEX erfolgen. Die Entwickler hoffen, dass die wachsende Popularität von Metacade und die bevorstehenden Produkt-Upgrades zu mehr Zugkraft für den Token führen werden. Die nächste Metacade AMA, die für Dienstag angesetzt ist, könnte den Token ebenfalls nach oben treiben.

🔥2 DAYS TO GO🔥



Only 2 more days until our next AMA session with Metacade CEO, Russell Bennett🚀



🗓️Tuesday 2nd May

⏰6PM BST



BE READY⬇️

🔗https://t.co/HlTha64oNd pic.twitter.com/2JVUlWyLsN — METACADE (@Metacade_) April 30, 2023

Ist Metacade eine gute Investition?

Ich habe Metacade in diesem Artikel erwähnt, als das Unternehmen seinen Token-Verkauf durchführte. Meine Vorhersage war also zutreffend, denn der Token hat sich nach seiner Notierung an mehreren Börsen gut entwickelt. Ich vermute, dass sich der Token im Laufe der Jahre gut entwickeln wird, wenn die Gaming-Plattform auf den Markt kommt und die Gamefi-Industrie boomt.

Analysten gehen davon aus, dass die Gamefi-Industrie in den kommenden Jahren Billionen von Dollar wert sein wird. Und während traditionelle Plattformen wie Axie Infinity zu kämpfen haben, werden neue Plattformen wie Metacade florieren, da sie aus ihren Fehlern lernen werden.