Rivian vs. Mullen Automotive (MULN): Welches ist die bessere EV-Aktie?

May 1, 2023

Die Aktien von Elektrofahrzeugen sind in den letzten Wochen angesichts der anhaltenden Besorgnis über die Branche abgestürzt. Der Aktienkurs von Tesla ist seit dem bisherigen Jahreshoch um über 25 % eingebrochen, nachdem die Gewinnspannen des Unternehmens geschrumpft sind. Der Aktienkurs von Rivian (NASDAQ: RIVN) ist auf ein Rekordtief gefallen und hat über 140 Mrd. $ an Wert verloren. In ähnlicher Weise ist die MULN-Aktie um 97 % von ihrem Allzeithoch eingebrochen.

MULN und Rivian stehen vor Herausforderungen

Rivian und Mullen Automotive sind Unternehmen, die danach streben, führende Akteure in der EV-Branche zu werden. Sie konkurrieren beide in einer Industrie, die enorme Subventionen von Regierungen erhält und von der erwartet wird, dass sie Milliarden von Dollar wert ist.

Die beiden Unternehmen haben in letzter Zeit wichtige Meilensteine erreicht. Rivian hat bereits mit dem Verkauf seiner Pickups begonnen und Analysten erwarten, dass der Umsatz 2023 4,4 Mrd. $ und 2032 76 Mrd. $ erreichen wird. Mullen hat mit der Auslieferung seiner Fahrzeuge im Rahmen einer Partnerschaft mit Randy Automotive begonnen.

Allerdings stehen sie auch vor existenziellen Herausforderungen in ihrem Betrieb. Mullen Automotive verfügt nur über begrenzte Ressourcen, so dass das Unternehmen noch in diesem Jahr Konkurs anmelden könnte. Damit das Unternehmen weiterbestehen kann, müssen seine neuen Fahrzeuge einwandfrei sein. Wie wir bei anderen EV-Unternehmen wie Tesla und Rivian gesehen haben, können Rückrufe teuer werden.

Die jüngste Nachricht ist, dass Mullen angekündigt hat, B. & R. Eckel’s Transport zu übernehmen, ein Unternehmen, das 85 Mio. $ pro Jahr erwirtschaftet. In einer Erklärung teilte das Unternehmen mit, dass die Übernahme ihm helfen wird, seine Gewinnspannen zu ergänzen. B&R bietet 400 Triebwerke und 950 Anhänger an. Es ist schwierig, die Synergien zwischen den beiden Unternehmen zu erkennen.

Rivian steht auch vor Herausforderungen, was erklärt, warum Investoren glauben, dass es wertlos ist. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von über 12 Mrd. $ und verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen von über 11 Mrd. $. Analysten sind der Meinung, dass das Unternehmen ein Nischenanbieter in der EV-Branche ist und mindestens 4 Mrd. $ aufbringen muss, um sein Ziel zu erreichen. In einer Notiz sagte ein Analyst gegenüber Bloomberg:

Anscheinend erkennen die Investoren, dass es sich vorerst um eine Nischenmarke handelt, bis das Unternehmen mehr produzieren und bessere Margen erzielen kann. Rivian sollte seine Strategie nicht aufgeben, aber bis die Finanzierung geklärt ist, denken wir, dass Rivian weiterhin zum Buchwert gehandelt wird.

Rivian vs. Mullen: Der bessere Kauf?

Gibt es also einen besseren Kauf zwischen Rivian und Mullen Automotive? Meiner Meinung nach sind die beiden Unternehmen derzeit keine guten Investitionen. Bei Mullen sind die größte Herausforderung die Bilanz und die Wachstumsaussichten.

Rivian hat gute Fortschritte gemacht, weil es einen großen Auftragsbestand und ein beliebtes Produkt hat. Die meisten Menschen, die Rivian-Lkw fahren, haben eine gute Bewertung für das Unternehmen. Die Herausforderung ist jedoch der Cash-Burn und der Bedarf an mehr Bargeld, während das Unternehmen sein Geschäft ausbaut.

Die andere große Herausforderung ist der Wettbewerb, denn Ford und GM bauen ebenso gute Lkw zu einem günstigeren Preis. Das Vorzeigemodell R1T von Rivian beginnt bei 73.000 $, während der sehr beliebte F1-Truck nur 60.000 $ kostet.

Daher glaube ich, dass Rivian in diesem Fall eine bessere Investition als Mullen ist, auch wenn ich davon ausgehe, dass das Unternehmen in der Zukunft einige Herausforderungen durchlaufen wird.