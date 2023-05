Vice Media, das einst mit über 5,7 Mrd. $ bewertet wurde, bereitet sich darauf vor, noch in dieser Woche Konkurs anzumelden. Nach Angaben des Wall Street Journal wird der Konkurs eingeleitet, nachdem das Unternehmen kürzlich Schwierigkeiten hatte, einen Käufer zu finden. Wie sicher ist also Buzzfeed (NASDAQ: BZFD), ein Unternehmen, das in letzter Zeit in Schwierigkeiten geraten ist?

Vice Media meldet Konkurs an

Vice Media ist eines der bekanntesten Unternehmen der digitalen Medienbranche. Das Unternehmen besitzt andere Marken wie Refinery29, Motherboard und Vice TV. Auf seinem Höhepunkt wurde das Unternehmen mit über 5,7 Mrd. $ bewertet, mit Investoren wie Comcast und Fortress Investments.

Die digitale Medienlandschaft verändert sich, da sich das Wachstum verlangsamt und Unternehmen sich auf andere Werbeformate konzentrieren. Viele Unternehmen konzentrieren sich auf TikTok, Instagram und Facebook. Infolgedessen haben die erfolgreichsten Medienunternehmen wie die New York Times, die Washington Post und der New Yorker alle das Abonnementmodell angenommen.

Aus diesem Grund hatte Vice Media Schwierigkeiten, bei einem Notverkauf einen Käufer zu finden. Daher hofft das Unternehmen nun auf einen geordneten Konkurs, bei dem Teile des Unternehmens an potenzielle Investoren verkauft werden sollen. Analysten gehen davon aus, dass einige Medienunternehmen an der Übernahme der Teile interessiert sein werden.

Wie sicher ist die Buzzfeed-Aktie?

Angesichts des Zusammenbruchs von Vice Media gibt es Bedenken hinsichtlich Buzzfeed, einem Unternehmen im Mediengeschäft. Der Aktienkurs von Buzzfeed hat seit dem Börsengang im Jahr 2020 über 94 % seines Wertes verloren. Das einst milliardenschwere Unternehmen hat heute eine Marktkapitalisierung von nur noch 75 Mio. $. Buzzfeed ist jetzt eine “Penny Stock”, deren Aktien bei 0,55 $ gehandelt werden.

Erst letzten Monat hat Buzzfeed angekündigt, Buzzfeed News zu schließen, einen Bereich, in dem einige der besten Journalisten der USA tätig waren. Das Ziel dieser Schließung war es, Bargeld zu sparen, während das Unternehmen an der Umsetzung eines Turnarounds arbeitete, wie wir hier schrieben.

Buzzfeed steht vor denselben Herausforderungen wie Vice Media. Angesichts der Angst vor einer Rezession sparen viele Unternehmen Geld und werben nicht genug. Außerdem gibt es Bedenken hinsichtlich der Werbelandschaft.

Die Finanzen von Buzzfeed werden immer knapper. Im Jahr 2020 verfügte das Unternehmen über 90,6 Mio. $ an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen, im letzten Bericht waren es 55,8 Mio. $. Das gesamte Umlaufvermögen ist von 251 Mio. $ auf 198,6 Mio. $ gesunken, während die kurzfristigen Verbindlichkeiten auf 122 Mio. $ angestiegen sind. Die jährlichen Verluste haben sich ebenfalls erhöht und werden 2022 201 Mio. $ erreichen.

Daher ist der Aktienkurs von Buzzfeed meiner Meinung nach in den letzten Monaten deutlich günstiger geworden. Ich empfehle jedoch, nicht auf ein fallendes Messer zu setzen. Fragen Sie einfach die Anleger, die First Republic Bank und Credit Suisse vor deren Zusammenbruch gekauft haben.