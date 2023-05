3 Alternativen für die heutige Sitzung der US-Notenbank

Die Sitzung der US-Notenbank steht bevor und eine weitere Zinserhöhung ist trotz der Risse im US-Bankensystem möglich. Es hängt jedoch davon ab, wie die Fed die Zinserhöhung ausführt und welche Kommentare sie dazu abgibt.

Einige Stimmen flüstern, dass die Fed ihren Straffungszyklus bereits aus mindestens zwei Gründen unterbrechen sollte.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Erstens: Die Banken stehen unter Druck. Zweitens: Die Rezessionsängste nehmen zu. Aber die Fed hat ein doppeltes Mandat: Schaffung von Arbeitsplätzen und Preisstabilität.

Hier sind also drei Alternativen, die der Fed heute zur Verfügung stehen:

Nichts tun

Zinserhöhung um 25 Basispunkte

Zinserhöhung um 50 Basispunkte

Nichts tun

Wenn die Fed auf der heutigen Sitzung nichts unternimmt, wird sie die Märkte in dem Glauben lassen, dass der Endsatz erreicht ist. Der Zielsatz liegt bereits bei 4,75 % bis 5 %, nach einem der steilsten Straffungszyklen der Geschichte.

Rezessionsbefürchtungen rechtfertigen eine Pause. Die Fed könnte sich auch für diese Option entscheiden und gleichzeitig eine restriktive Rhetorik an den Tag legen, die besagt, dass weitere Zinserhöhungen je nach den anstehenden Daten angemessen sein könnten.

Aber die Fed hat bereits in der Vergangenheit erklärt, dass sie den Zinserhöhungen etwas Zeit geben will, um sich in der Wirtschaft durchzusetzen. Wenn die Fed also heute eine Pause bei der Zinserhöhung einlegt, erwartet der Markt in den nächsten sechs Monaten keine Änderung des Leitzinses.

Zinserhöhung um 25 Basispunkte

Die Fed könnte sich für eine Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte entscheiden. Bei diesem Szenario dürfte der US-Dollar zunächst steigen.

Es könnte durchaus sein, dass sich die Fed für eine moderate Anhebung entscheidet. So könnte die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte anheben und gleichzeitig eine Pause im Straffungszyklus oder sogar dessen Ende signalisieren, da sich die Inflation in den Vereinigten Staaten abschwächt.

Was die Wachstumsaussichten anbelangt, so könnte die Fed erklären, dass eine Periode eines unter dem Trend liegenden Wachstums notwendig ist, um die Inflation zu senken.

Zinserhöhung um 50 Basispunkte

Dies ist ein unwahrscheinliches Szenario für diese Sitzung, aber man weiß ja nie. Immerhin hat die Reserve Bank of Australia diese Woche die Zinssätze erhöht und damit die Finanzmarktteilnehmer völlig überrascht.

Die Fed könnte argumentieren, dass die Inflation unannehmbar hoch ist und dass eine weitere Zinserhöhung die einzige Möglichkeit ist, sie zu senken.

Die Fed wird sich wahrscheinlich für die zweite Alternative entscheiden. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte scheint plausibel, aber es kommt sehr darauf an, was die Fed sagt.

Wird die Fed die Zinssätze eher moderat anheben, oder wird sie an ihrer restriktiven Haltung festhalten? Der Trick besteht darin, dass die Fed einen Weg findet, politische Flexibilität zu vermitteln und gleichzeitig zu verhindern, dass die Märkte weitere Zinssenkungen in diesem Jahr einpreisen.