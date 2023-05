Der S&P 500 liegt heute im grünen Bereich, nachdem die US-Notenbank eine “weithin erwartete” Anhebung der Zinssätze um 25 Basispunkte vorgenommen hat.

S&P 500 könnte von hier aus um 10 % fallen

In der Erklärung nach der Sitzung heißt es nicht mehr, dass eine weitere Straffung angebracht sein könnte – eine Auslassung, die auf eine “Pause” hindeuten könnte.

Dennoch erwartet Scott Chronert, Aktienstratege bei Citi, bis Ende Juni einen Rückgang des Leitindex auf 3.700 Punkte (minus 10 % von hier). In der CNBC-Sendung “Closing Bell” sagte er:

Ich denke, von hier aus wird man den Eindruck gewinnen, dass die Erträge in der zweiten Jahreshälfte zu schwächeln beginnen. Längere Fed-Fonds werden höher sein. Das ist unsere hausinterne wirtschaftliche Sichtweise.

In der zweiten Jahreshälfte rechnet er jedoch mit einer Erholung des Aktienmarktes auf die Marke von 4.000 Punkten gegenüber 4.130 Punkten zum Zeitpunkt des Schreibens.

Was könnte den S&P 500 noch belasten?

Man sollte nicht vergessen, dass die Probleme im Zusammenhang mit der Schuldenobergrenze sowie die jüngsten Bankenzusammenbrüche den US-Aktien ebenfalls Gegenwind bescheren könnten.

Hinzu kommt, dass die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft im April um weit mehr als die erwarteten 296.000 gestiegen ist (Quelle), was darauf hindeutet, dass der Arbeitsmarkt trotz aller Bemühungen der US-Notenbank um eine Verlangsamung der Konjunktur weiterhin in Bewegung bleibt.

Obwohl die FOMC-Erklärung eine Pause signalisiert, bestätigte der Vorsitzende Jerome Powell in seiner heutigen Pressekonferenz, dass die Zentralbank in dieser Hinsicht noch keine feste Entscheidung getroffen hat.

Der Kernindex für die persönlichen Konsumausgaben, der bevorzugte Inflationsindikator der Fed, stieg im März um 0,3 %, wie Invezz HIER berichtet.