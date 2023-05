Metacade-Anleger rechnen mit Gewinnen, da MCADE auf 0,04 $ ansteigt

May 3, 2023

Knapp einen Monat nach dem Ende des Metacade-Vorverkaufs hat der Preis des MCADE-Tokens nach einem leichten Rückschlag einen Aufwärtstrend eingeschlagen. Der MCADE-Token wird jetzt 81 % höher gehandelt als zu dem Zeitpunkt, als der Vorverkauf endete.

Als der Vorverkauf endete, waren die Anleger skeptisch, dass der MCADE-Preis einen größeren Aufschwung erleben würde, insbesondere nachdem die Notierung auf CoinMarketCap, CoinGecko und der dezentralen Börse Uniswap zu keiner größeren Kursbewegung führte.

Die Notierung auf BitMart hat die Situation verändert

BitMart war die erste zentralisierte Kryptowährungsbörse, die MCADE notierte. Zu diesem Zeitpunkt schienen sich einige Anleger zu zerstreuen, da der Coin unter 0,015 $ fiel.

Einige hatten jedoch immer noch die Hoffnung, dass die Notierung an einer zentralen Börse dem MCADE-Preis mehr Auftrieb geben würde als die DEX-Notierung. Die Mehrheit der Anleger glaubte tatsächlich, dass ein Ausbruch unmittelbar bevorstünde, sobald MCADE bei BitMart notiert wäre. Und getreu der Überzeugung vieler begann der Preis von MCADE fast unmittelbar nach der Notierung auf BitMart zu steigen.

Bei Redaktionsschluss lag der Preis von Metacade (MCADE) bei 0,04 $ – ein äußerst positives Zeichen, da der Preis in den letzten 24 Stunden um 31,04 % gestiegen ist. Er hat ein Tageshoch von 0,04229 $ erreicht.

Kommende Notierung auf MEXC Global

Laut den Informationen auf der offiziellen Website von Metacade wird der MCADE-Token voraussichtlich am 4. Mai 2023 auf MEXC Global notiert, was nur noch eine Frage von Stunden ist.

Während die aktuelle Preisrallye teilweise auf die Notierung auf BitMart zurückzuführen ist, hat auch der Hype um den bevorstehenden MEXC Global eine Rolle gespielt. Beim derzeitigen Preisverlauf wird erwartet, dass Metacade nach der Notierung auf MEXC Global bis Ende 2023 auf über 0,25 $ ansteigt.

Ist Metacade eine gute Investition?

Nun, Investitionen in Kryptowährungen sind mit vielen Risiken verbunden, insbesondere aufgrund der hohen Marktvolatilität und der Zunahme von Betrugsprojekten. Während das Metacade-Projekt das Kästchen “legitimes Projekt” ankreuzt, fällt sein nativer Token, der MCADE, unter Kryptowährungen und seine Preisbewegungen sind immer noch von der Marktvolatilität betroffen.

Abgesehen von der Suche nach einem seriösen Projekt, in das man investieren kann, gibt es viele andere Faktoren, die ein Anleger in Betracht ziehen muss, bevor er sich für eine Investition in ein Projekt entscheidet. Einer dieser Faktoren ist die Akzeptanz der Produkte eines Projekts auf dem Markt.

Bisher hat der MCADE-Token ebenso wie die Metacade-Plattform bei Krypto-Investoren, Krypto-Händlern und Entwicklern und Investoren von Blockchain-Spielen große Beliebtheit erlangt. Allein die Tatsache, dass Krypto-Investoren in großer Zahl auftauchten, um den MCADE-Token während des Vorverkaufs zu kaufen, zeigt, dass die Investoren Vertrauen in das gesamte Metacade-Projekt haben.

Diejenigen, die während des Metacade-Vorverkaufs in den MCADE investiert haben, können nun Gewinne verbuchen, da der Token nach dem Ende des Vorverkaufs um mehr als 81 % gestiegen ist; das bedeutet, dass auch diejenigen, die den Token während der letzten Vorverkaufsphase gekauft haben, Gewinne verzeichnen.

Am wichtigsten ist, dass MCADE-Inhaber den Token jetzt an einer zentralen Börse, BirMart, und sehr bald auch an MEXC Global handeln können.

Roadmap des Metacade-Projekts

Neben der Notierung an Kryptobörsen hat Metacade bereits seine erste Partnerschaft mit Metastudio geschlossen. Metastudio ist ein revolutionäres Spieleunternehmen, das sich darauf konzentriert, aufregende, avantgardistische und neue mobile Spiele für die Metacade-Arkade zu liefern.

Laut dem Whitepaper von Metacade wird erwartet, dass Metacade im zweiten Quartal 2023 weitere CEX-Notierungen bekommt, mehr Partnerschaften mit Play-to-Earn-Projekten eingeht, mehr Giveaways und Wettbewerbe für die Gaming-Community startet und einen universellen Online-Hangout für alles rund um GameFi und P2E einrichtet.

Infolgedessen wird die Nachfrage nach MCADE, dem Utility-Token auf Metacade, in die Höhe schießen und den Preis des Tokens möglicherweise in die Höhe treiben.