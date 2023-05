May 4, 2023

Die US-Notenbank hat am Mittwoch ihre mit Spannung erwartete Zinsentscheidung getroffen. Darin beschloss die Bank, wie allgemein erwartet, die Zinssätze um 0,25 % zu erhöhen. Dies war das erste Mal seit mehr als zehn Jahren, dass die amerikanischen Zinssätze über 5 % stiegen.

Der Bitcoin-Preis reagierte leicht auf die Zinsentscheidung. Der Coin blieb in einer Konsolidierungsphase bei 28.000 $, während die US-Aktien nach der Warnung des Fed-Vorsitzenden, dass die Bank nicht über eine Pause oder Senkung der Zinssätze im Laufe dieses Jahres nachgedacht habe, nachgaben. Andere Kryptowährungen blieben relativ unverändert. Was bedeutet diese Entscheidung nun für Bitcoin und AltSignals (ASI).

Zinsentscheidung der US-Notenbank

Die Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch stand im Einklang mit dem, was ich in diesem Artikel geschrieben hatte. Die einzige Änderung bestand darin, dass die Zinserhöhung trotz des diese Woche erfolgten Zusammenbruchs der First Republic Bank einstimmig erfolgte. Andere regionale Banken wie PacWest und Western Alliance stehen ebenfalls kurz vor dem Zusammenbruch.

Es gibt jedoch Grund zur Hoffnung, dass das Ende des Zinserhöhungszyklus erreicht ist. Erstens steht die Bank jetzt unter dem Druck eines Teams progressiver Politiker, die glauben, dass die Bank zu Entlassungen in der Wirtschaft führen will. Sie argumentierten, dass die Inflation weiter sinken wird, selbst wenn die Fed beschließt, ihre Zinserhöhungen zu unterbrechen. Außerdem bezweifeln sie, dass Zinserhöhungen die Inflationsprobleme der Wirtschaft lösen werden.

Zweitens wird die Fed der Wirtschaft nicht noch mehr Schaden zufügen wollen, da das regionale Bankwesen und der gewerbliche Immobiliensektor am Rande des Zusammenbruchs stehen.

Drittens versuchte die Fed, irrationalen Überschwang auf dem Finanzmarkt zu verhindern, indem sie sich etwas restriktiv äußerte. Hätte sich Powell zurückhaltend geäußert, hätten wir eine Rückkehr der Pandemie-Ära erlebt, in der die Anleger alles kauften. In letzter Zeit haben wir gesehen, wie Händler wichtige Meme-Coins wie Soi und Pepe Coin in die Höhe trieben.

Was bedeutet die Entscheidung für Krypto?

Daher werden Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum nach der jüngsten Zinsentscheidung der US-Notenbank gut abschneiden.

Der Hauptgrund ist, dass die Fed nun das Ende ihres Zinserhöhungszyklus erreicht hat. Da sie sich auf eine neue Normalität einstellt, könnten sich die Marktbedingungen in den nächsten Monaten ändern. Historisch gesehen neigt Bitcoin dazu, sich gut zu entwickeln, wenn die US-Notenbank eine lockere Haltung einnimmt.

Der andere Grund ist, dass der Bankensektor immer noch in Schwierigkeiten steckt, was zu einer höheren Nachfrage nach wichtigen sicheren Häfen wie Gold und Bitcoin führen wird. BTC hat sich in diesem Jahr als besserer “sicheren Hafen” als Gold herausgestellt und ist um mehr als 80 % gestiegen. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, könnte der BTC-Preis daher sprunghaft ansteigen.

Darüber hinaus gibt es Herausforderungen im gewerblichen Immobiliensektor. Bürogebäude in wichtigen Städten wie New York und San Francisco erleben aufgrund der nachlassenden Nachfrage einen der schlimmsten Rückgänge der Neuzeit. Diese Herausforderungen könnten auch die Fed dazu zwingen, ihre Politik zu ändern.

Warum ist AltSignals (ASI) ein guter Kauf?

AltSignals wird von dieser Verschiebung auf den Finanzmärkten profitieren. AltSignals ist ein Unternehmen, das Tausenden von Händlern aus der ganzen Welt Handelssignale zur Verfügung stellt.

Die hochprofitable Plattform arbeitet nun daran, die Effizienz mithilfe der Blockchain und der Technologien der künstlichen Intelligenz zu steigern. Ziel ist es, diese Technologie zu nutzen, um die Plattform genauer und benutzerfreundlicher zu machen, wie Sie in diesem Whitepaper lesen können.

AltSignals hat nun in seiner ersten Phase des Token-Verkaufs mehr als 696.000 $ aufgebracht. Die Entwickler hoffen, in dieser Phase über 1 Mio. $ aufzubringen. Danach wird der Preis des Tokens in die zweite Phase weiter steigen.

Wie wir bei Metacade gesehen haben, werden die Entwickler den AltSignals-Token dann an wichtigen Börsen notieren, beginnend mit Uniswap. Sie werden ihn dann an anderen zentralisierten Börsen wie BitMart, Binance und Huobi notieren, was den Wert des Tokens wahrscheinlich viel höher treiben wird.

Die Notierung von AltSignals wird zu einem Zeitpunkt erfolgen, an dem die Fed ihre Zinssätze pausiert hat. Infolgedessen besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Token steigen wird, was es ratsam macht, ihn auf dem aktuellen Niveau zu kaufen. In der Tat sind die zuletzt gelisteten Token wie Arbitrum, Sui, Metacade und Pepe alle stark angestiegen.

Allerdings ist die Investition in alle Token, einschließlich ASI, eine riskante Sache, was bedeutet, dass Sie Ihre Mittel klug einsetzen sollten. Sie sollten es vermeiden, Ihr gesamtes Kapital in AltSignals zu investieren. Stattdessen sollten Sie nur einen kleinen Teil Ihres Kapitals einsetzen. Sie können AltSignals-Token hier kaufen.