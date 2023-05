First Horizon Corp (NYSE: FHN) brach heute Morgen um 40 % ein, nachdem das Unternehmen seine Pläne für eine Fusion mit der Toronto-Dominion Bank (TSE: TD) aufgab.

Details zum Update, das zum Absturz der First Horizon-Aktie führte

Der 13,4 Mrd. $-Deal, der erstmals im vergangenen Jahr angekündigt wurde, hätte TD zur sechstgrößten US-Bank machen können.

Die beiden Banken haben nun jedoch gemeinsam beschlossen, die Vereinbarung zu beenden, da keine Klarheit über den Zeitplan für die behördlichen Genehmigungen besteht. Bryan Jordan, CEO von First Horizon, erklärte heute, wie es mit dem Unternehmen weitergeht:

Wir werden weiter an Dynamik gewinnen. Wir haben eine starke Kapitalbasis aufgebaut, die uns eine enorme Flexibilität verleiht. Wir werden weiterhin unseren Kunden, Gemeinschaften und Auftraggebern dienen und für sie einen Mehrwert schaffen.

Im April gab die Regionalbank ihre Finanzergebnisse für das 1. Quartal bekannt, die in etwa den Schätzungen der Wall Street entsprachen. Der Aktienkurs von First Horizon ist in diesem Jahr um etwa 60 % gefallen.

Hängt das mit den anhaltenden Turbulenzen bei den regionalen Banken zusammen?

Die TD Bank wird First Horizon im Rahmen der Aufhebungsvereinbarung 200 Mio. $ in bar zahlen, zusätzlich zu einer Gebührenerstattung von 25 Mio. $.

Die Börsennachrichten kommen zu einer Zeit, in der die regionalen Banken mit einem massiven Rückgang der Bewertungen zu kämpfen haben. In der CNBC-Sendung “Squawk on the Street” sagte CEO Jordan jedoch, dass die heutige Entwicklung nichts damit zu tun habe.

Wir haben in den letzten 14 Monaten sehr gute Arbeit geleistet, um die behördlichen Genehmigungen zu erhalten. Ich nehme es für bare Münze, dass es uns nicht gelungen ist, einen Zeitplan für die Genehmigung zu erhalten, und wir haben diese Vereinbarung erzielt.

Im Gegensatz zum Aktienkurs von First Horizon ist der Kurs der TD Bank am Donnerstag nahezu unverändert. Im April wurde berichtet, dass das kanadische multinationale Unternehmen der am stärksten von Short-Positionen betroffene Kreditgeber der Welt geworden ist.