Der EUR/TRY-Wechselkurs befindet sich auf einem Allzeithoch, da die Anleger auf die bevorstehende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und die bevorstehenden Wahlen in der Türkei warten. Er lag bei 21,50 und damit etwa 85 % über dem niedrigsten Stand im Jahr 2022.

EZB-Entscheidung und Wahlen in der Türkei

Die wichtigste Forex-Nachricht wird am Donnerstag die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank sein. Diese Entscheidung kommt einen Tag nachdem die US-Notenbank beschlossen hat, die Zinsen um 0,25% zu erhöhen, wie wir hier geschrieben haben.

Ökonomen glauben, dass die EZB mehr Spielraum hat, um die Zinsen zu erhöhen, da sie in diesem Zinserhöhungszyklus spät dran war. Die Zinssätze in der Europäischen Union liegen bei 3,5 % im Vergleich zu den USA, wo sie auf 5 % bis 5,25 % sprunghaft angestiegen sind.

Daher gehen Analysten davon aus, dass die EZB die Zinsen in den nächsten beiden Sitzungen um 0,25 % und einen ähnlichen Betrag anheben wird. Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten ist Europa außerdem nicht mit einer Bankenkrise oder einem Zusammenbruch von Gewerbeimmobilien konfrontiert.

Der andere wichtige Katalysator für EUR/TRY und USD/TRY sind die in diesem Monat anstehenden Wahlen in der Türkei. Bei den für den 14. Mai angesetzten Wahlen tritt Erdogan gegen einen von den Oppositionsparteien unterstützten Kandidaten an. Die meisten Analysten glauben, dass Erdogan die Oberhand hat.

Sollte er also gewinnen, bedeutet dies den Status quo bei der türkischen Zentralbank und einen weiteren Abverkauf der türkischen Lira. Gewinnt hingegen die Opposition, könnte dies weitere Veränderungen bei der CBRT bedeuten, was sich positiv auf die Lira auswirken würde.

Die in dieser Woche veröffentlichten Daten zeigen, dass die Inflation in der Türkei in den letzten Wochen stark zurückgegangen ist. Nachdem die Inflation im Jahr 2022 einen Höchststand von über 90 % erreichte, fiel sie im April auf 44 %. Sie ist nun in den letzten sechs Monaten in Folge gesunken und der Trend könnte sich fortsetzen.

EUR/TRY Technische Analyse

EURUSD-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der EUR/TRY-Wechselkurs in den letzten Monaten in einem Aufwärtstrend befand. In jüngster Zeit hat sich dieser Trend abgeschwächt, da das Paar ein steigendes Keilmuster gebildet hat. In der Preisaktionsanalyse ist dieses Muster normalerweise ein rückläufiges Zeichen. Der Kurs liegt weiterhin leicht über allen gleitenden Durchschnitten.

Daher könnte das EUR/TRY-Paar in den kommenden Tagen einen Rückgang erleben. Sollte dies geschehen, wird es wahrscheinlich die Unterseite des steigenden Keilmusters bei 20,80 erneut testen. Ein Anstieg über die Oberseite des Keils würde bedeuten, dass es mehr Käufer auf dem Markt gibt.