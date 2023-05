Der Kurssturz von PacWest (NASDAQ: PACW) setzte sich diese Woche nach dem Zusammenbruch und der Übernahme der First Republic Bank durch JP Morgan fort. Die Aktie lag bei 6,42 $ und ist damit seit dem Höchststand in diesem Jahr um mehr als 78 % eingebrochen.

PacWests strategische Optionen

Der Aktienkurs von PacWest stieg letzte Woche, nachdem das Unternehmen starke Finanzergebnisse veröffentlichte. Die Ergebnisse zeigten, dass das Unternehmen begonnen hatte, einige Zuflüsse zu verzeichnen, was ein Zeichen des Vertrauens in sein Geschäft war.

Der Kauf der Aktie war zu diesem Zeitpunkt riskant, da der Bankensektor nach wie vor Probleme hatte. Und wenn man die Lehren aus der Credit Suisse, der Silicon Valley Bank und Silvergate zieht, bestand eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich die Aktie nie erholen würde.

Leider hat sich die Situation in den letzten Tagen nach dem Zusammenbruch der First Republic Bank verschlechtert. Viele Anleger in Regionalbanken haben nun damit begonnen, ihre Positionen aufzulösen, da die Besorgnis über weitere Bankenpleiten anhält. Dies erklärt, warum der KRE ETF ist in den letzten Tagen abgestürzt.

Nun erwägt PacWest laut Bloomberg seine strategischen Optionen. Diese Optionen umfassen einen Verkauf des Unternehmens. Die Bank hat jedoch Schwierigkeiten, einen Verkauf ihres Geschäfts durchzuführen, da es nicht genügend Käufer für das Unternehmen gibt, da die meisten Anleger weiterhin besorgt über den Sektor sind.

Potenzielle Käufer glauben auch, dass das Warten auf den Zusammenbruch den Geldbetrag verringern könnte, den sie letztendlich für das Unternehmen zahlen werden. JP Morgan hätte mehr Geld für First Republic bezahlt, wenn der Deal vor einem Monat angekündigt worden wäre.

Leider waren wir schon einmal hier. Vor ihrem Zusammenbruch erwog die First Republic Bank, ihr Geschäft zu verkaufen, fand aber keine Käufer. Daher könnte die Nachricht, dass das Unternehmen strategische Optionen sucht, mehr Einleger dazu bringen, ihr Geld aus dem Unternehmen abzuziehen.

PacWest-Aktienkursprognose

PacWest-Chart via TradingView

In Anbetracht all dessen glaube ich, dass der Aktienkurs von PacWest auf Null sinkt, wenn nicht in den nächsten Tagen etwas Wunderbares geschieht. Ich glaube auch, dass der Zusammenbruch der Bank im Laufe des Wochenendes erfolgen wird, da die Abflüsse weiterhin stark ansteigen.

Wenn dies geschieht, wird PacWest nach Silvergate Capital, Silicon Valley Bank, Signature Bank und First Republic die fünfte amerikanische Bank sein, die in diesem Jahr scheitert. Es wird auch nicht die letzte Bank sein, die in Konkurs geht, da ich erwarte, dass die Western Alliance Bancorp ihr bald folgen wird.

Daher glaube ich, dass der Aktienkurs von PacWest in den nächsten Tagen auf Null abstürzen wird. Diese Situation kann nur vermieden werden, wenn das Unternehmen erworben wird, was sehr unwahrscheinlich ist.