Baissier drohen MCADE inmitten von Gewinnmitnahmen: Zeit zum Kaufen?

Der Preis von Metacade (MCADE) erreichte am Mittwoch sein Allzeithoch von über 0,045 $, wobei der Wert des Tokens im Vorfeld der Notierung an der globalen Kryptobörse MEXC Global durch den zunehmenden Kaufdruck weiter anstieg.

Während die Aussichten für MCADE angesichts verschiedener Preisfaktoren optimistisch bleiben, hat der Token einige der Gewinne seit dem ATH geschmälert. Obwohl der Metacade-Preis seit seinem Debüt an Kryptobörsen im April um mehr als 113 % gestiegen ist, wird er derzeit bei 0,03 $ gehandelt, nachdem er in den letzten 24 Stunden zweistellig gefallen ist.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Die Notierung auf MEXC bedeutet, dass Metacade weiterhin wichtige Meilensteine erreicht

Metacade ist eines der größten Play-to-Earn-Projekte im GameFi-Bereich und seine Notierung auf MEXC, einer der 15 führenden globalen Kryptowährungsbörsen und -marktplätze, ist ein Beweis für das Vertrauen, das der Markt in das Projekt hat.

MEXC hat über 6 Millionen Benutzer in 200 Ländern, und die Notierung von MCADE wird dem Token eine große Marktsichtbarkeit verleihen und seine Liquidität erhöhen. Dies geschieht wenige Wochen, nachdem Metacade bei Uniswap, der weltweit größten DEX-Plattform, und bei BitMart notiert wurde.

Marktexperten sind sich einig, dass sich Bitcoin in der Anfangsphase eines neuen Bullenzyklus befindet. Das bedeutet, dass die Notierung von Metacade an den führenden Börsen und Handelsplattformen die Nachfrage nach dem GameFi-Token ankurbeln könnte.

Weitere Meilensteine könnten bald erreicht werden, darunter die Einführung von Metacade Lite, der App UX der Arcade. Die Benutzer werden erste Erfahrungen mit Web2- und Web3-Spielen auf der Plattform sammeln und Metacades Ziel, Gamer, Entwickler und Enthusiasten über den ultimativen Web3-Gaming- Hub zusammenzubringen, verwirklichen.

Die Partnerschaften mit den Branchenakteuren gehen auch über die Börsen hinaus: Spieleentwickler und -studios sind ein wichtiger Bestandteil der Ökosystemziele des Metacade-Teams.

Metacade-Preis inmitten makroökonomischer Ereignisse und Nachrichten

Kryptowährungen reagierten am Mittwoch nach den neuesten makroökonomischen Nachrichten aus den USA, insbesondere auf die Zinserhöhung der US-Notenbank und den Kommentar des Vorsitzenden Jerome Powell. Da sich der Zinssatz der Zentralbank jetzt im Bereich von 5 bis 5,25 % befindet, war die wichtigste Erkenntnis der letzten Fed-Sitzung die Nachricht, dass der Zinserhöhungszyklus möglicherweise zu Ende geht.

Die sich ausbreitende Bankenkrise ist ebenfalls ein Faktor, den man bei einer Metacade-Preisprognose für 2023 und darüber hinaus berücksichtigen sollte. Dies liegt daran, dass das Chaos in diesem Sektor in Verbindung mit der Schwächung des US-Dollars (USD) die Aussichten von Bitcoin als sicherer Hafen stärken könnte.

Diese Stimmung hat in der Vergangenheit zu einem Aufschwung der Kryptowährungen geführt, wobei BTC sein Allzeithoch bei 69.000 $ erreichte und Altcoins zu neuen Höchstständen kletterten.

Metacade-Preisprognose: Wie sieht der Ausblick für MCADE aus?

Der Ausbruch von MCADE aus der Handelsspanne zwischen 0,022 $ und 0,026 $ führte in dieser Woche zu einem Anstieg auf ein Allzeithoch von über 0,045 $. Im Zuge von Gewinnmitnahmen gingen die Kursgewinne jedoch wieder zurück, da sich ein lokales Top-Muster für MCADE/USD bildete.

Auf dem 4-Stunden-Chart brach der Kurs unter die 50 SMA ein, bevor die Haussiers versuchten, die Abwärtsbewegung einzudämmen, die droht, die Kurse wieder in die oben genannte Spanne zu bringen. Der RSI der 4-Stunden-Chart liegt zwar bei 43, aber sein schräger Ausblick in Verbindung mit dem rückläufigen Crossover des MACD-Indikators lässt vermuten, dass die Verkäufer derzeit die Kontrolle haben.

Chart des Metacade-Preises. Quelle: TradingView

Kurzfristig müssen sich die Käufer daher oberhalb des gleitenden Durchschnitts und der früheren Widerstandslinie, die sich in eine Unterstützungslinie verwandelt hat, halten. Sollte sich der Abwärtsdruck verstärken, wie es die technischen Indikatoren nahelegen, ist es möglich, dass die Baissiers die 0,022 $-Marke erneut erreichen.

Wenn der Metacade-Preis sich über den wichtigen Unterstützungsniveaus halten kann und das makroökonomische Umfeld einen neuen Kryptoanstieg begünstigt, könnte MCADE/USD den Bereich um 0,04 $ wieder erreichen. Darüber hinaus ist es möglich, dass der Token in den kommenden Monaten über 0,1 $ gehandelt wird.

Ziele zwischen 0,5 und 1 $ Ende 2023 oder in der ersten Jahreshälfte 2024 könnten dann auf dem Tisch liegen, wenn Investoren, die ihre Portfolios diversifizieren wollen, in das Projekt einsteigen. Der Schlüsselkatalysator wird hier der einzigartige Ansatz von Metacade für Blockchain-Gaming sein.