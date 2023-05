Carvana-Aktienkursanalyse: Ist CVNA jetzt eine gute Investition?

Der Aktienkurs von Carvana (NYSE: CVNA) kletterte auf 9 $, nachdem das Unternehmen starke Finanzergebnisse veröffentlichte. Der Aktienkurs stieg um über 25 %, nachdem die Einnahmen des Unternehmens die Konsensschätzung übertrafen. Dennoch ist der Aktienkurs des gefallenen Engels um über 97 % von seinem Allzeithoch abgestürzt.

Carvanas Ergebnisse

In einem Bericht gab Carvana an, im 1. Quartal 79.240 Autos verkauft zu haben, was etwa 25 % weniger war als im gleichen Quartal 2022. Dieser Rückgang ist auf reduzierte Werbung, Lagerbestände und steigende Zinsen zurückzuführen. Außerdem beschloss das Unternehmen, sich auf Profitabilität und nicht auf Wachstum um jeden Preis zu konzentrieren.

Der Umsatz von Carvana belief sich auf 2,6 Mrd. $ und war damit niedriger als im gleichen Quartal 2021. Das Unternehmen nannte ADESA auch als eine seiner wichtigsten Säulen, da es ihm hilft, beim Transport Geld zu sparen. Im letzten Quartal sparte das Unternehmen durchschnittlich 200 $ pro Fahrzeug beim Transport ein.

Trotz der starken Ergebnisse steht Carvana vor großen Schwierigkeiten. Die größte Herausforderung ist die enorme Schuldenlast, die sich auf das Geschäft auswirkt. Der größte Teil dieser Schulden kam mit der Übernahme von ADESA im Jahr 2022. In einer Erklärung sagte das Unternehmen, dass es über 3,5 Mrd. $ an Liquidität verfüge, die sich aus 1,5 Mrd. $ in bar und 2 Mrd. $ an nicht verpfändeten Immobilien zusammensetzt.

Letzte Woche berichtete Bloomberg, dass die Gläubiger von Carvana einem Tausch der Schulden gegen Eigenkapital zugestimmt haben. Im Rahmen der Vereinbarung werden einige Anleihegläubiger dem Unternehmen erlauben, einen Teil seiner Zinsen mit zusätzlichen Schulden zu bezahlen. Ein anderer Ansatz besteht darin, dem Unternehmen zu erlauben, seine bestehenden unbesicherten Positionen in eine neue erstrangige Schuld umzuwandeln. Es wird erwartet, dass dieser Plan Carvana 1 Mrd. $ an Zinsen pro Jahr einsparen wird.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Carvana nicht in Konkurs geht, wie die meisten Analysten kurzfristig erwartet hatten. Außerdem könnte das Unternehmen davon profitieren, wenn die Fed ihre Zinserhöhungen aussetzen sollte.

Carvana-Aktienkursprognose

CVNA-Chart via TradingView

Das 4-Stunden-Chart zeigt, dass der CVNA-Aktienkurs in diesem Monat auf die wichtige Unterstützung bei 6,52 $ gefallen ist. Dies war ein wichtiges Niveau, da es auch mit dem Tiefststand vom 15. März zusammenfiel. Es scheint, als hätte die Aktie ein umgekehrtes Cup-and-Handle-Muster gebildet, was normalerweise ein negatives Zeichen ist.

Auch wenn Carvana aus fundamentaler Sicht Fortschritte macht, bin ich der Meinung, dass das Unternehmen in Zukunft mehr Abwärtspotenzial hat. Diese Einschätzung wird sich bestätigen, wenn der Kurs unter die wichtige Unterstützung bei 6,72 $ sinkt. Sollte dies der Fall sein, wird die nächste wichtige Marke bei 5 $ liegen.

Ein deutlicher Anstieg über die Oberseite des umgekehrten C&H-Musters bei 10 $ wird jedoch signalisieren, dass es noch mehr Käufer auf dem Markt gibt.