Der USD/BRL-Kurs bewegte sich in dieser Woche seitwärts, selbst nachdem die US-Notenbank und die brasilianische Zentralbank eine unterschiedliche Geldpolitik verfolgten. Der brasilianische Real wurde bei 4,9 gegenüber dem US-Dollar gehandelt, was bedeutet, dass er vom niedrigsten Stand in diesem Jahr um 8,9 % gestiegen ist.

Fed und Brasiliens Zentralbank divergieren

Die US-Notenbank und die brasilianische Zentralbank waren einige der wichtigsten Banken, die diese Woche tagten. Am Mittwoch beschloss die US-Notenbank, die Zinsen um 0,25 % zu erhöhen und ihre Politik der quantitativen Straffung (QT) fortzusetzen. Im Rahmen der quantitativen Straffung reduziert die Bank ihre Bilanz um über 90 Mrd. $ pro Monat.

In einer Erklärung sagte Fed-Vorsitzender Jerome Powell, dass die Entscheidung einstimmig sei und die Entschlossenheit der Bank zeige, die Inflation zu bekämpfen. Er sagte auch, dass die Bank später in diesem Jahr wahrscheinlich keine Zinssenkungen in Erwägung ziehen werde. Analysten gehen davon aus, dass die Bank die Zinsen für den Rest des Jahres auf diesem Niveau belassen wird.

Dennoch gibt es Anzeichen dafür, dass die Fed die Zinsen entweder im 4. Quartal oder im Jahr 2024 senken wird. Zum einen sind die Rohölpreise diese Woche eingebrochen, was bedeutet, dass die Inflation schneller als erwartet sinken könnte. Auch der Zusammenbruch regionaler Banken wird wahrscheinlich zu einer schnelleren Verschlechterung der amerikanischen Wirtschaft führen.

Die nächsten wichtigen USD-Nachrichten werden die für Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten sein. Es wird erwartet, dass die amerikanische Wirtschaft im April etwa 180.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, nach 236.000 im Vormonat.

Das USD/BRL-Währungspaar reagierte auch auf die jüngste Zinsentscheidung der brasilianischen Zentralbank. Die Zentralbank beschloss, die Zinssätze in der sechsten Sitzung in Folge bei 13,75 % zu belassen. Im Gegensatz zur Fed ist die Inflation in Brasilien auf 4,65 % gestiegen und liegt damit innerhalb des Ziels der Bank von 1,75 % und 4,75 %.

USD/BRL Technische Analyse

USD/BRL-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich das USD/BRL-Währungspaar in den letzten Monaten in einem Abwärtstrend befand. Es ist vom bisherigen Jahreshoch von 5,48 auf unter 5 gefallen. Das Paar ist unter die wichtige Unterstützung bei 5, dem Tiefststand vom 4. November, gesunken. Es ist auch unter den 50-Tage gleitenden Durchschnitt zurückgegangen.

Daher wird das USD/BRL-Währungspaar wahrscheinlich weiter sinken, während die Verkäufer die wichtige Unterstützung bei 4,6950, dem Tiefststand vom 26. Mai letzten Jahres, anpeilen.