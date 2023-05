Der USD/CAD-Wechselkurs gab in dieser Woche nach, da die Anleger auf die Entscheidung der US-Notenbank reagierten. Das Währungspaar fiel auf einen Tiefstand von 1,3500 und damit auf den niedrigsten Stand seit dem 21. April, als der US-Dollar-Index (DXY) zurückging.

Jobdaten für die USA und Kanada

Es gab zwei wichtige USD-Neuigkeiten diese Woche. Erstens blieben die Sorgen um den Bankensektor nach dem Zusammenbruch der First Republic Bank bestehen. Das Unternehmen wurde rasch von JP Morgan übernommen. Und wie ich am Donnerstag schrieb, besteht die Möglichkeit, dass bald weitere Banken zusammenbrechen werden. Die am meisten gefährdeten Banken sind Western Alliance, PacWest, Zions Bank und Comerica. Einige dieser Banken werden bereits im Laufe dieses Wochenendes Konkurs anmelden.

Die andere wichtige Nachricht war die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Darin ignorierte die Bank die Herausforderungen im Bankensektor und die sich verlangsamende Wirtschaft und beschloss, die Zinsen um 0,25 % anzuheben. Sie verpflichtete sich auch, ihren quantitativen Straffungsprozess (QT) fortzusetzen.

Die meisten Analysten glauben, dass die Fed nun ihre letzte Zinserhöhung in diesem Zyklus vorgenommen hat. Sie wird nun eine strategische Pause einlegen, während sie den Fortschritt der Inflation bewertet.

Die anderen wichtigen USD/CAD-Nachrichten werden die für Freitag anstehenden Stellenzahlen in den USA und Kanada sein. Obwohl diese Zahlen wichtig sind, glaube ich, dass ihre Auswirkungen auf das Währungspaar minimal sein werden, da wir wissen, was wir in Zukunft von der Fed und der Bank of Canada zu erwarten ist.

Wie die Fed wird auch die BoC ihre Zinspausen in den kommenden Monaten wahrscheinlich fortsetzen. Die jüngsten Daten zeigen, dass Kanada den Kampf gegen die Inflation gewinnt, selbst nachdem die BoC beschlossen hat, ihre Zinserhöhungen zu unterbrechen.

Ökonomen erwarten, dass die US-Wirtschaft im April über 180.000 Arbeitsplätze geschaffen hat, nachdem im Vormonat 236.000 waren. Sie erwarten auch, dass die Arbeitslosenquote auf 3,6 % gestiegen ist. In Kanada erwarten Analysten, dass die Arbeitslosenquote des Landes auf 3,6 % gestiegen ist.

USD/CAD Technische Analyse

USD/CAD-Chart via TradingView

Der USD/CAD-Wechselkurs hat sich in den letzten Tagen nach unten bewegt. Im Zuge seines Rückgangs unterschritt er die wichtige Unterstützung bei 1,3531, der Halslinie eines Double-Top-Musters, das sich kürzlich bildete. In der Preisaktionsanalyse ist dieses Muster in der Regel ein Abwärtssignal. Das Währungspaar bewegte sich auch unter dem 50%-Retracement-Punkt und dem 50-Tage gleitenden Durchschnitt.

Daher ist der Weg des geringsten Widerstands für dieses Währungspaar nach unten gerichtet, wobei der nächste wichtige Punkt bei 1,3400 liegt. Der Stop-Loss für diesen Handel liegt bei 1,3600.