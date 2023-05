Darrell Hubbard über Unicoins Modell zur Revolutionierung des globalen Devisenhandels

Letzten Monat hat die Digital Currency Monetary Authority (DCMA) offiziell eine “internationale Central Bank Digital Currency” eingeführt, die als Unicoin oder Universal Monetary Unit (UMU) bekannt ist.

Laut seiner Website ist die DCMA,

Die Organisation stellte klar, dass Unicoin nicht darauf abzielt, das derzeitige globale Währungssystem zu stören, sondern stattdessen die bestehenden staatlichen Systeme zu stärken und die Einhaltung der Bankvorschriften durch die Schaffung kryptographischer Lösungen zu verbessern.

Diese Woche erklärte Darrell Hubbard, Gründungsmitglied des DCMA, im Gespräch mit dem ehemaligen KITCO-Moderator David Lin,

… alle Coins der ersten Generation zielten darauf ab, die Bankensysteme völlig zu stören, indem sie mit dem Bankwesen konkurrieren … Ich vertrat die gegenteilige Ansicht, dass das Bankwesen 20 Bio. $ und mehr verwaltet, und ich glaube nicht, dass das Bankwesen zu meinen Lebzeiten oder irgendwann danach verschwinden wird. Also habe ich gesagt, was wäre, wenn wir CBDCs oder digitale Währungen für das Bankwesen einführen könnten, und das ist der Ansatz, den ich verfolgt habe … wir haben im Grunde beschlossen, diese beiden Welten mit diesem internationalen CBDC zusammenzubringen.

Im Wesentlichen ist Unicoin ein „Pro-Banking“-Dienst, der einen technologischen Durchbruch entwickelt hat.

Es bietet ein einziges gemeinsames Ledger, das in jeder Währung abgewickelt werden kann, und sein Hauptanwendungsfall ist die Verbesserung langsamer und ineffizienter grenzüberschreitender Zahlungen.

Mit integrierten Wechselkursmechanismen könnten Unternehmen und Handelspartner UMU-Äquivalente in jedem nationalen gesetzlichen Zahlungsmittel für gelieferte Waren oder erbrachte Dienstleistungen akzeptieren.

Die Nachfrage nach dem Service kommt von Zentralbanken, Einzelhandels- und Geschäftsbanken, Fintech-Regierungen und Kryptowährungsbörsen.

In einer weiteren offiziellen Pressemitteilung vom 20. April heißt es, dass die UMU befugt ist, in allen gesetzlichen Zahlungsmitteln zu handeln und ist,

… rechtlich gesehen ein Geldware, der von der US Commodities Futures and Trade Commission (CFTC) reguliert wird.

Derzeit sind auf der privaten Plattform UMU im Wert von etwa 100 Mio. $ im Umlauf, wobei sich die Akzeptanz in den letzten fünf Jahren kontinuierlich verdoppelt hat.

Das Unternehmen ist optimistisch, dass die Nachfrage nach seinen FX-Dienstleistungen den Wert von UMU stetig steigern und den Weg zu einem nachhaltigen Wertaufbewahrungsmittel ebnen würde.

Hubbard fügt hinzu,

Obwohl Unicoin gekauft werden kann, bestätigte Hubbard, dass er 100 % der Anteile an der Organisation besitzt.

Laut DCMA verwendet die UMU CBDC-ähnliche kryptografische Methoden, um Zentralbanken und Finanzinstitute zu unterstützen, indem sie auf einem Staked Proof of Trust (SPOT)-Protokoll und einer mehrdimensionalen DLT (mDLT) arbeitet.

Das zentrale Wertversprechen der UMU besteht darin, dass sie „SWIFT-ähnliche grenzüberschreitende Zahlungen“ ermöglicht, die das traditionelle Korrespondenzbanksystem vollständig umgehen und somit Großhandels-Devisenkurse anbieten und gleichzeitig sofortige Abwicklungen in Echtzeit ermöglichen.

Hubbard führte aus,

(UMU) hat eine kontinuierliche Nachfrage, weil sie einen Nutzen daraus ziehen … Wir garantieren die besten Devisenkurse für grenzüberschreitende Zahlungen … (zum Beispiel) ein Dollar ist 20 Pesos in Mexiko … Banken können Ihnen 1 zu 19 anbieten, damit sie fünf Prozent verdienen. In unserem Fall können wir Ihnen 1 zu 21 anbieten … wir bieten eine höhere Prämie … wir sind Experten für künstliche Intelligenz (und) Devisen, und wenn die Leute UMU kaufen, generieren wir daraus Renditen auf den Devisenmärkten und geben diese Rendite in Form von erstklassigen Devisenkursen an sie zurück.