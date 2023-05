Der Aktienkurs von Luckin Coffee hat sich in letzter Zeit seitwärts bewegt, da das jüngste Aufwärtsmomentum nachgelassen hat. Die LKNCY-Aktien wurden bei 22,54 $ gehandelt, was einige Punkte unter dem bisherigen Jahreshoch von 32,12 $ liegt. Langfristig ist der Aktienkurs jedoch vom Tiefststand 2022 um über 355 % gestiegen.

Chinas Starbucks-Wachstum geht weiter

Luckin Coffee ist eine der größten Kaffeehausketten der Welt. Ziel des Unternehmens ist es, den Erfolg von Starbucks auf dem chinesischen Markt zu wiederholen. Dieses Ziel wird erreicht, wie die jüngsten Finanzergebnisse zeigen.

Die Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz des Unternehmens gegenüber dem gleichen Quartal im Jahr 2022 um 84 % gestiegen ist. Im gleichen Zeitraum stieg die durchschnittliche Anzahl der Kunden mit Transaktionen um 84 % auf 29,5 Millionen. Dies geschah, da Starbucks netto 1.137 neue Filialen eröffnete und damit auf insgesamt 9.351 Filialen kam. Die meisten dieser Läden werden selbst betrieben, während über 3.000 davon durch Partnerschaften betrieben werden.

Luckin Coffee expandiert auch international. Im 1. Quartal eröffnete das Unternehmen seine ersten beiden Läden in Singapur, einer Stadt, die bei den Chinesen sehr beliebt ist. Ich glaube, dass das Unternehmen weiter wachsen wird, wenn das Wirtschaftswachstum in China anhält. Starbucks hat zwar einen guten und wachsenden Marktanteil in China, aber der Raum ist groß genug für weitere Unternehmen wie Luckin Coffee.

Darüber hinaus verfügt Luckin Coffee über eine gesunde Bilanz ohne wesentliche Schulden und über 4,4 Mrd. RMB an Barmitteln und kurzfristigen Investitionen. Es verfügt auch über uneingeschränkte Barmittel in Höhe von über 638 Mio. $. Daher ist eine Investition in Luckin Coffee eine Wette darauf, dass das Unternehmen weiterhin gut abschneiden wird.

Außerdem wird das Unternehmen wahrscheinlich von den Trends auf dem Kaffeemarkt profitieren. Die Kaffeepreise sind seit dem höchsten Stand im Jahr 2022 um über 28 % eingebrochen. Das bedeutet, dass das Unternehmen seine Margen weiter steigern wird. Das Hauptrisiko für das Unternehmen besteht darin, dass viele Anleger immer noch besorgt über seine Rechnungslegungsstandards und die Tatsache sind, dass es außerbörslich gehandelt wird.

Aktienkursprognose für Luckin Coffee

Luckin Coffee-Chart via TradingView

Der Aktienkurs von LKNCY ist in den letzten Wochen gefallen. In diesem Zeitraum hat sie einen absteigenden Channel gebildet, der in Schwarz dargestellt ist. Dieser Channel ähnelt einem fallenden Keilmuster, was in der Regel ein positives Zeichen ist. Negativ zu vermerken ist, dass die Aktie unter den 25- und 50-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) gefallen ist.

Daher vermute ich, dass der Aktienkurs fallen und die Unterstützung bei 17,98 $ (Hoch vom September 2021) erneut testen wird, um dann den Aufwärtstrend wieder aufzunehmen. Wenn dies geschieht, wird die Aktie wahrscheinlich das bisherige Jahreshoch von 32 $ erneut erreichen.