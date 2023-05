May 9, 2023

Die Tech-Aktien entwickeln sich trotz der steigenden Risiken auf dem Finanzmarkt gut. Der Nasdaq 100 Index stieg am Dienstag auf einen Höchstwert von 13.340 $ und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 19. August letzten Jahres. Das bedeutet, dass der Index vom niedrigsten Stand in diesem Jahr um mehr als 24 % gestiegen ist, d.h. er ist in einen Bullenmarkt eingetreten.

Große Technologieunternehmen an der Spitze

Die Rallye des Nasdaq 100-Index wurde von großen Technologieunternehmen unterstützt, die sich besser als ihre kleineren Konkurrenten entwickelt haben. Unternehmen wie Apple, Microsoft, Nvidia und Meta Platforms, die ein größeres Gewicht im Index haben, sind in diesem Jahr gestiegen, da die Anleger auf ihre guten Ergebnisse reagieren.

Der Aktienkurs von Nvidia ist aufgrund der Trends im Bereich der künstlichen Intelligenz sprunghaft angestiegen. Analysten glauben, dass die Chips des Unternehmens in den kommenden Jahren die KI-Industrie antreiben werden. Seine Chips werden bereits von Unternehmen wie Amazon, Microsoft und Alphabet verwendet.

Der Aktienkurs von Meta Platforms stieg sprunghaft an, nachdem die Ergebnisse des Unternehmens zeigten, dass es nach dem starken Einbruch 2022 wieder auf die Beine kommt. Microsoft war aufgrund seiner Investitionen in ChatGPT ein großer Gewinner in der KI-Branche.

Die anderen Top-Werte im Nasdaq 100-Index sind Seagen, Airbnb, AMD, Tesla und Palo Alto Networks. Auf der anderen Seite sind die größten Nachzügler im Nasdaq-Index unter anderem Enphase Energy, Sirius XM, Jd.com, Moderna, Rivian Automotive, Walgreens und Amgen.

US-Notenbank und US-Schuldenobergrenze

Der Nasdaq-100-Index ist trotz der Risiken für die US-Wirtschaft gestiegen. So hat die US-Notenbank in diesem Jahr die Zinssätze weiter erhöht, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Letzte Woche erhöhte sie die Zinsen um 0,25 % und damit auf den höchsten Stand seit mehr als 10 Jahren. Die Fed setzt auch ihre Politik der quantitativen Straffung um, indem sie ihre Bilanz um mehr als 90 Mrd. $ pro Monat reduziert.

Daher ist die Entwicklung des Nasdaq 100-Index ein Zeichen dafür, dass die Anleger davon ausgehen, dass die US-Notenbank in den kommenden Monaten einen Kurswechsel vornehmen wird. Analysten erwarten, dass die Bank ihre Zinserhöhungen für mehrere Monate aussetzen wird.

In der Zwischenzeit besteht das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Regierung, da Joe Biden und Kevin McCarthy, der Sprecher der US-Regierung, in der Frage der Schuldenobergrenze eine strikte Haltung einnehmen. Biden will ein sauberes Gesetz zur Schuldenobergrenze, während der Sprecher die Regierung auffordert, die Kosten zu senken, da die amerikanischen Schulden auf über 31 Bio. $ angestiegen sind.

Auch hier spiegelt die Kursentwicklung des Nasdaq-100-Index wider, dass die meisten Anleger davon ausgehen, dass die beiden Seiten eine Einigung erzielen und einen Zahlungsausfall vermeiden werden.