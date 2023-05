Der Ausverkauf der angeschlagenen pakistanischen Rupie setzte sich am Mittwoch nach der Verhaftung von Imran Khan, dem ehemaligen Präsidenten, fort. Das USD/PKR-Paar stieg auf 283,84, während GBP/PKR und EUR/PKR auf 358 bzw. 312 kletterten. Außerdem notierte der INR/PKR bei 3,45.

Verhaftung von Imran Khan

Die pakistanische Rupie stand in den letzten Monaten unter Druck, wie ich in diesem Artikel geschrieben habe. Der Hauptgrund für diese Situation ist, dass Pakistan eine der schlimmsten Wirtschaftskrisen aller Zeiten durchlebt und auf einen Zahlungsausfall zusteuert.

Deshalb verhandelt das Land in den vergangenen Monaten mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF). Und da die Zeit knapp wird, ist unklar, ob die beiden Seiten bald eine Einigung erzielen werden. Nach ihrem Treffen letzte Woche gaben beide Seiten unterschiedliche Erklärungen ab.

Nun hat sich die Lage in Pakistan nach der Verhaftung von Imran Khan, dem ehemaligen Präsidenten, gegen den mehr als 80 Anklagen erhoben werden, weiter verschärft. Einige dieser Anklagen beziehen sich auf Korruption und die Geschenke, die er während seiner Amtszeit erhalten hat.

Infolgedessen kam es in den meisten Teilen des Landes zu Protesten und es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Lage in den kommenden Wochen noch verschlimmert. Diese Proteste werden wahrscheinlich mit denen im Zusammenhang mit der Wirtschaftslage zusammenfallen, wo die Inflation auf über 36 % gestiegen ist. Analysten glauben, dass die reale Inflationsrate des Landes viel höher als die offizielle Zahl ist.

In seiner jüngsten Einschätzung ging der IWF davon aus, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um 0,2 % wachsen wird, nachdem sie im Jahr 2022 um 6 % wuchs. In dieser Einschätzung waren die aktuellen Proteste nicht berücksichtigt, sodass die Wirtschaft in diesem Jahr in eine Rezession abrutschen könnte.

Darüber hinaus werden die Bedingungen des IWF-Deals wahrscheinlich Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Beispielsweise war die Regierung gezwungen, einige Steuern zu erhöhen und Subventionen zu kürzen.

USD/PKR Technische Analyse

USD/PKR-Chart via TradingView

Der USD/PKR-Wechselkurs bewegte sich in den letzten Wochen in einer engen Spanne. Er liegt einige Punkte unter dem Allzeithoch von 287,99. Das Währungspaar liegt weiterhin leicht über den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, während der MACD-Indikator abwärts gerichtet ist.

Daher wird das Währungspaar wahrscheinlich nach oben ausbrechen, wobei die nächste wichtige Marke bei 300 liegen wird. Der gleiche Trend wird sich bei EUR/PKR, GBP/PKR und INR/PKR abzeichnen, da die pakistanische Rupie der anfälligste Teil der Gleichung ist.