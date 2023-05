Goodyear Tire & Rubber Co (NASDAQ: GT) startete heute Morgen mit einem Plus von rund 25 %, nachdem Elliott Management eine beträchtliche Beteiligung an dem Reifenhersteller bekannt gab.

Folgendes erwartet Elliott von Goodyear

Am Donnerstag teilte der aktivistische Investor mit, dass er eine 10 %ige wirtschaftliche Beteiligung an Goodyear hält, und drängte auf das Recht, fünf neue unabhängige Direktoren in den Vorstand zu berufen.

In den letzten zehn Jahren war der Besitz von Goodyear-Aktien eine Enttäuschung. Die schlechte Performance der Aktie ist das Ergebnis einer Margenerosion, einer suboptimalen Markteinführungsstrategie und einer unausgerichteten Markenstrategie.

In seinem Brief an den Vorstand empfahl Elliott dem an der Nasdaq notierten Unternehmen, eine Betriebsüberprüfung einzuleiten, um die Margen zu verbessern und Möglichkeiten zur Monetarisierung der unternehmenseigenen Geschäfte zu erkunden.

Der Goodyear-Aktienkurs ist im Vergleich zum Jahresbeginn mittlerweile um fast 40 % gestiegen.

Die Goodyear-Aktie könnte einen Wert von über 21 $ erreichen

Elliott geht davon aus, dass das Unternehmen mit Hauptsitz in Akron einen Kurs von mehr als 21 $ pro Aktie erreichen wird, wenn das Management seinen Vorschlag umsetzt.

Diese Börsenmeldung kommt nur wenige Tage, nachdem Goodyear Tire & Rubber Co. für das erste Geschäftsquartal einen Umsatz gemeldet hat, der leicht unter den Schätzungen der Wall Street lag. Als Reaktion auf die heutige Entwicklung sagte der berühmte Investor Jim Cramer in “Squawk on the Street“:

Ich glaube nicht, dass dies zunächst zu etwas anderem führen wird als zu einem Gespräch mit dem Vorstand darüber, was Goodyear besser machen könnte. Aber ich bin besorgt, dass die Leistung nicht ausreicht, und ich denke, dass Elliott [hier etwas Sinnvolles zu sagen hat].

Die Wall Street stuft die Goodyear-Aktie derzeit im Konsens mit “overweight” ein.