Die europäischen Aktienindizes haben sich in den letzten Monaten gut entwickelt, da die Angst vor einer Rezession in der Region nachgelassen hat. In Deutschland stieg der DAX-Index auf 16.000 € und erreichte damit den höchsten Stand seit Januar 2022. Er nähert sich seinem Allzeithoch nach einem Anstieg um mehr als 33 % vom niedrigsten Stand in diesem Jahr.

Die Ergebnisse von Bayer und der Deutschen Telekom

Bayer und die Deutsche Telekom werden am Donnerstag die Top-Unternehmen sein, die man im Auge behalten sollte, nachdem sie gemischte Finanzergebnisse veröffentlicht haben. Die Deutsche Telekom hatte ein starkes 1. Quartal: Der Nettoumsatz stieg auf 27,8 Mrd. €, während die Nettoverschuldung auf das 2,9-fache des EBITDA sank.

Das Unternehmen erlebte im 1. Quartal mehrere wichtige Ereignisse. So erhielt es 10,7 Mrd. € aus dem Verkauf seines Tower-Geschäfts, während das Unternehmen seinen Anteil an T-Mobile erhöhte. Infolgedessen erhöhte es seine Geschäftsprognose.

Der Aktienkurs der Deutschen Telekom hat sich gut entwickelt und ist seit dem Tiefststand im Jahr 2022 um 53 % gestiegen. Zusätzlich zu seinem diversifizierten Geschäft erhöht das Unternehmen seine Dividenden. Im Jahr 2022 erhöhte es seine Ausschüttungen um 9 %.

Bayer hingegen veröffentlichte gemischte Ergebnisse, da es Bedenken hinsichtlich seiner Leistung äußerte. Der Umsatz des Unternehmens sank um 1,7 % auf 14,39 Mrd. €, während das EBITDA um 14 % auf 4,47 Mrd. € sank. Der Nettogewinn sank um 33 % auf 3,3 Mrd. €. Das Unternehmen geht davon aus, dass seine Jahresergebnisse unterhalb der Prognose liegen werden. In seiner Erklärung sagte das Unternehmen:

Für den Rest des Jahres sehen wir potenzielle Risiken vor allem in den deutlich gesunkenen Marktpreiserwartungen für unsere glyphosatbasierten Produkte in unserer Division Crop Science. Insgesamt erwarten wir daher, dass die Zielerreichung am unteren Ende unserer Prognose liegen wird.

DAX-Index-Prognose

DAX-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass der DAX-Index in den letzten Monaten einen starken Aufwärtstrend verzeichnete. Er hat den wichtigen Widerstand bei 15.750 €, dem Höchststand vom 6. März, überschritten. Der Kurs hat sich über den 50-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt bewegt. Er nähert sich dem wichtigen Widerstand bei 16.290 €, dem Höchststand vom Januar 2022.

Daher wird der Index wahrscheinlich weiter steigen, während die Käufer diesen Widerstandspunkt anvisieren. Ein Durchbruch über diesen Widerstandspunkt wird ihn auf die psychologische Marke von 16,500 € treiben.