Der Nifty 50-Index befindet sich in einem Erholungsmodus, nachdem er am 20. März dieses Jahres auf 16.847 Punkte fiel. Der Index, der sich aus den indischen Blue-Chip-Unternehmen zusammensetzt, notierte am Freitag bei 18.261 Punkten und lag damit um 8,5 % über dem Tiefststand in diesem Jahr. Auch der BSE-Sensex-Index hat sich wieder erholt.

Die besten und schwächsten indischen Aktien

Die Aktie mit der besten Performance im Nifty 50 Index in diesem Jahr ist Tata Motors, die Muttergesellschaft von Jaguar Landrover. Das Unternehmen, das am Freitag seine Ergebnisse veröffentlichen wird, profitiert von der starken Leistung seiner Marke JLR. Es reiht sich ein in die Reihe anderer Automobilhersteller wie Stellantis und Porsche, die in diesem Jahr gut abgeschnitten haben. Tata Motors hat in diesem Jahr einen Kurssprung von 33 % gemacht.

Bajaj Auto, ein Unternehmen, das Motorräder und Dreiräder herstellt, hat sich dank der steigenden Nachfrage nach seinen Produkten ebenfalls gut entwickelt. Die Aktien des Unternehmens sind in diesem Jahr um über 27 % gestiegen. ITC, ein Mischkonzern, der Dutzende von Geschäften betreibt, hat mit einem Anstieg der Aktien um 25 % ebenfalls eine überdurchschnittliche Performance erzielt.

Weitere Top-Performer des Nifty 50-Index in diesem Jahr sind Unternehmen wie Power Grid Corporation, Oil and Natural Gas Corporation, Nestle India und Eicher Motors. Darüber hinaus waren die indischen Banken ein wenig sicher, selbst als ihre amerikanischen Pendants zurückgingen. Die Aktienkurse der Kotak Mahindra Bank und der ICICI sind um über 5 % gestiegen, während die HDFC-Aktie nur um 1 % zugelegt hat.

Viele der Nifty 50-Unternehmen haben in diesem Jahr rote Zahlen geschrieben. Der Aktienkurs von Adani Enterprise ist in diesem Jahr um mehr als 48 % eingebrochen, nachdem das Unternehmen von Hindenburg Research angegriffen wurde. Auch andere Teile von Adanis Mischkonzern wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Der Aktienkurs von Infosys ist um 17 % gefallen und ist damit das zweitschlechteste Nifty-Unternehmen. Infosys veröffentlichte schwache Ergebnisse für das 1. Quartal. Weitere Top-Performer im Index sind Hindalco Industries, Bajaj Finserv, JSW Steel und State Bank of India.

Prognose für den Nifty 50-Index

Das 4-Stunden-Chart zeigt, dass sich der Nifty 50-Index in den letzten Wochen in einem Erholungsmodus befunden hat. Diese Erholung wird von den 25- und 50-Perioden exponentiell gleitenden Durchschnitten (EMA) unterstützt. Der MACD hat sich ebenfalls über den neutralen Punkt bewegt.

Es scheint, dass der Index versucht, das bisherige Jahreshoch von 18.880 ₹, das etwa 3,5 % über dem aktuellen Niveau liegt, erneut zu testen. Eine Bewegung unter die Unterstützung bei 18.000 ₹ würde die optimistische Einschätzung zunichte machen.