Linda Yaccarino tritt von NBCUniversal zurück: Ist sie die neue Twitter-CEO?

Linda Yaccarino ist mit sofortiger Wirkung von ihrer Rolle als Head of Global Advertising bei NBCUniversal zurückgetreten.

Bericht: Yaccarino soll CEO von Twitter werden

Diese Börsennachrichten kommen nur einen Tag, nachdem Elon Musk in einem Tweet bestätigt hat, dass er endlich eine neue CEO für Twitter eingestellt hat, wie Invezz hier berichtete.

Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ich einen neuen CEO für X/Twitter eingestellt habe. Sie wird in ~6 Wochen anfangen.

Er gab zwar keinen Namen für die geheimnisvolle Frau preis, aber Julia Boorstin von CNBC berichtete gerade unter Berufung auf Quellen, dass Yaccarino in fortgeschrittenen Gesprächen sei, um die Führungsrolle bei Twitter zu übernehmen.

Musk sagte gestern auch, dass er dem sozialen Netzwerk als Vorstandsvorsitzender und CTO treu bleiben werde. Nach seiner Ankündigung notiert die Aktie von Tesla Inc. heute Morgen im grünen Bereich.

Warum ist sie für die Leitung von Twitter Inc. geeignet?

Elon Musk kaufte Twitter letztes Jahr für rund 44 Mrd. $. Unter seiner Führung hat die Plattform erhebliche Verluste in ihrem Kerngeschäft, der Werbung, erlitten.

Zu diesem Zweck könnte Yaccarino aufgrund ihrer zahlreichen Verbindungen zu führenden Marketing- und Werbefachleuten eine gute Wahl für die Position der Chefin sein.

Ebenfalls am Freitag ernannte NBCUniversal Mark Marshall – seinen Präsidenten für Anzeigenverkauf – zum Interimsvorsitzenden für Werbung und Kundenpartnerschaften. Im vergangenen Monat hatte NBCUniversal Jeff Shell als Chief Executive nach Beschwerden einer Mitarbeiterin über sexuelle Belästigung abgesetzt.

Der Aktienkurs der NBCUniversal-Muttergesellschaft Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA) ist am Freitag leicht gefallen.