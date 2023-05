Elon Musk hat soeben eine Ankündigung gemacht, die man nur als eine der am meisten erwarteten in diesem Jahr bezeichnen kann.

Neuer Twitter-CEO soll in sechs Wochen antreten

Am Donnerstag bestätigte der Milliardär in einem Tweet, dass er endlich einen neuen CEO für Twitter Inc. eingestellt hat – das soziale Netzwerk, das er letztes Jahr für rund 44 Mrd. $ gekauft hat.

Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ich einen neuen CEO für X/Twitter eingestellt habe. Sie wird in ~6 Wochen anfangen.

Den Namen der geheimnisvollen Frau hat Musk allerdings noch nicht preisgegeben.

Vor etwa einem Monat hat er Twitter Inc. in X Corp. umbenannt, das jetzt in Nevada eingetragen ist. Die Plattform hat unter seiner Führung einen Rückschlag im Werbegeschäft erlitten, aber der Milliardär ist nach wie vor entschlossen, sie schließlich in eine “Alles-App” namens X zu verwandeln.

Die Tesla-Aktie begrüßt die Ankündigung

In seinem Beitrag bestätigte Musk auch, dass er weiterhin als geschäftsführender Vorsitzender fungieren und eine eher technische Rolle bei Twitter übernehmen wird, das vor kurzem eine Partnerschaft mit eToro eingegangen ist, wie Invezz HIER berichtete.

Meine Rolle wird nun die eines Vorstandsvorsitzenden und CTO sein, der die Bereiche Produkt, Software und Sysops überwacht.

Der Aktienkurs von Tesla ist nach dieser Ankündigung gestiegen. Das liegt vor allem daran, dass die Anleger des Elektroautounternehmens schon seit langem befürchten, dass Elon Musks Rolle bei Twitter eine massive Ablenkung für ihn darstellt.

An der Wall Street werden die Aktien des an der Nasdaq notierten Unternehmens derzeit im Konsens mit “overweight” bewertet. Auch der Dogecoin-Preis stieg heute nach diesem Tweet leicht an.