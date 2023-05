May 15, 2023

Der FTSE 100-Index stieg den dritten Tag in Folge im Vorfeld der wichtigen Unternehmensgewinne aus dem Vereinigten Königreich. Der Index, der die wichtigsten Blue-Chip-Unternehmen des Vereinigten Königreichs abbildet, stieg auf einen Höchststand von 7.800 £ und lag damit nur wenige Punkte über seinem Monatstief von 7.687 £. Hier sind die wichtigsten FTSE-Aktien, die man diese Woche im Auge behalten sollte.

Vodafone Group

Vodafone (LON: VOD) ist einer der wichtigsten FTSE 100-Aktien, die man diese Woche im Auge behalten sollte. Die Aktie ist in den letzten sieben Tagen in Folge zurückgegangen und befindet sich in der Nähe des niedrigsten Stands seit dem 6. April. Der Aktienkurs von Vodafone ist seit seinem Höchststand im Jahr 2022 um über 31 % eingebrochen.

Vodafone ist ein angeschlagener Riese, dessen Schlüsselsegmente, insbesondere in Deutschland, in Schwierigkeiten stecken. Wenn das Unternehmen diese Woche seine Ergebnisse veröffentlicht, gibt es drei Dinge zu beachten. Erstens werden die Anleger auf die Dividende des Unternehmens achten und darauf, ob das Unternehmen seine Ausschüttung beibehalten wird. Analysten erwarten, dass Vodafone seine Dividendenausschüttung beibehalten wird.

Zweitens werden sich die Anleger auf die Fusion des Unternehmens mit Three konzentrieren, um ein großes britisches Telekommunikationsunternehmen zu schaffen. Schließlich wird Vodafone die Auswirkungen der schwächeren Währungen in wichtigen Ländern wie Äthiopien, Kenia, Südafrika, der Türkei und Indien aufzeigen.

BT Group

Der Aktienkurs von BT (LON: BT.A) hat sich in diesem Jahr gut entwickelt. Die Aktie ist von einem Tiefstand von 108,65 Pence im Januar auf einen Höchststand von 152 Pence gestiegen. Das bedeutet, dass die Aktie in diesem Jahr um 41 % zugelegt hat. Daher wird die Aktie wahrscheinlich auf die bevorstehenden Ergebnisse am Donnerstag reagieren.

Es gibt drei wichtige Punkte, die bei der Veröffentlichung der Finanzergebnisse des Unternehmens in dieser Woche zu beachten sind. Erstens werden die Händler die Auswirkungen der Inflation auf die Rentabilität des Unternehmens beobachten. Die jüngsten Daten zeigen, dass die Inflation im April auf über 10 % angestiegen ist. Die BT Group hat dieses Problem gelöst, indem sie ihre Preise an die Inflation angepasst hat.

Zweitens erwartet der Markt mehr Details über die bevorstehende Überprüfung der Renten des Unternehmens. Und schließlich wird der BT-Aktienkurs auf die wichtigsten Umsatz- und Rentabilitätskennzahlen reagieren.

Burberry

Burberry (LON: BRBY) war in diesem Jahr eines der Unternehmen mit der besten Wertentwicklung im FTSE 100. Der Aktienkurs von Burberry ist seit dem Tiefststand im Mai letzten Jahres um mehr als 77 % gestiegen. Diese Kursentwicklung steht im Einklang mit der anderer Luxusgüterunternehmen wie LVMH, Richemont und Kering.

Die Burberry-Aktie wird auf die Ergebnisse des Unternehmens am Donnerstag reagieren. Analysten und Investoren werden auf die Einnahmen, die Rentabilität und die Leistung des Unternehmens in China achten. Wie wir hier geschrieben haben, verzeichneten Luxusgüterunternehmen in diesem Jahr ein starkes Wachstum, das durch die Erholung in China unterstützt wurde.

Die anderen Top-Unternehmen des FTSE 100, die man diese Woche im Auge behalten sollte, sind Land Securities, British Land, Imperial Brand und Experian.