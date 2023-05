Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL) hat sich seit Anfang des Jahres recht gut entwickelt, doch ein Analyst von Loop Capital empfiehlt den Anlegern, von nun an vorsichtig zu sein.

Der KI-Manie könnte ein Gegenwind für die Google-Aktie sein

Rob Sanderson stufte die Aktie heute Morgen auf “Hold” herab, da er es nicht als sicher ansieht, dass Google seine Dominanz durch den anhaltenden Hype um künstliche Intelligenz aufrechterhalten wird.

Es ist bemerkenswert, dass der multinationale Konzern letzte Woche eine Reihe von Ankündigungen zum Thema KI gemacht hat. Dennoch sagte der Analyst in seiner Forschungsnotiz:

Wir halten die Suchkonkurrenz von Microsoft für eine geringere Bedrohung als das Risiko einer Verdrängung durch Verhaltensänderungen, da die Nutzer bei der Suche nach Informationen zunehmend mit KI-Assistenten interagieren.

Sein Kursziel von 125 $ für die Google-Aktie entspricht jedoch immer noch einem Aufwärtspotenzial von etwa 7 %.

Google sollte sich stärker auf Kostensenkungen konzentrieren

Anfang des Jahres kündigte der Technologieriese Pläne an, seinen Personalbestand um satte 12.000 zu reduzieren, um Kosten zu senken.

Sanderson sieht jedoch Bedarf für mehr, da die Ausgaben pro Mitarbeiter immer noch die höchsten unter den vier großen Tech-Unternehmen sind. Zum Thema KI sagte der Analyst ebenfalls:

Wir sind mit der Einschätzung des Managements nicht einverstanden, dass die Verbreitung von KI mit dem Übergang zum Mobilfunk vergleichbar ist. Langfristige strukturelle Unsicherheiten im Zusammenhang mit KI werden die Anleger nervös machen, während sich die Landschaft weiterentwickelt und die Bewertung einschränkt.

Nichtsdestotrotz meldete Alphabet im vergangenen Monat hervorragende Ergebnisse für sein erstes Finanzquartal, wie Invezz hier berichtete. Im Vergleich zum Jahresbeginn 2023 liegt die Google-Aktie derzeit um fast 30 % im Plus.