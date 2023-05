USD/TRY-Analyse: Wie geht es mit der anfälligen türkischen Lira weiter?

Die türkische Lira blieb am Montag unverändert, da die Auszählung der Stimmen bei den jüngsten Wahlen fortgesetzt wurde. Der USD/TRY-Wechselkurs notierte bei 19,60, wo er sich in den letzten Tagen befand. Dieser Kurs liegt einige Punkte unter dem Rekordhoch von 19,75.

Umfragen zwischen Erdogan und Kilicdaroglu

Die wichtigste Devisenmeldung am Montag ist die laufende Stimmenauszählung in der Türkei. Medienberichten zufolge deuten die vorläufigen Zahlen darauf hin, dass es wahrscheinlich zu einer Stichwahl kommen wird, da Erdogan bzw. Kilicdaroglu nicht 50% der Stimmen erreicht haben.

CNN berichtet, dass Erdogan mit 49,35 % der Stimmen führend ist, während Kilicdaroglu 45 % der Stimmen hat. In einer Erklärung sagte Erdogan, er rechne damit, die Wahl mit 50 % zu gewinnen, während Kilicdaroglu glaubt, dass er die Stichwahl gewinnen wird.

Die Entwicklung des USD/TRY-Paares deutet darauf hin, dass Händler glauben, dass Erdogan seine seit zwei Jahrzehnten andauernde Herrschaft fortsetzen wird. Sollte dies der Fall sein, bedeutet dies, dass die türkische Lira aufgrund der mangelnden Unabhängigkeit der Zentralbank des Landes weiter einbrechen wird.

Die türkische Lira ist seit dem Amtsantritt Erdogans im Jahr 2014 um mehr als 880 % abgestürzt. Insgesamt ist sie seit 2002 um mehr als 1.200 % gefallen, was sie zu einer der Währungen mit der schlechtesten Wertentwicklung der Welt macht.

Sollte Erdogan also erneut gewinnen, wird sich dieser Abwärtstrend wahrscheinlich fortsetzen, da er den Status quo bei der Zentralbank aufrechterhalten wird. Sollte es zu einer Stichwahl kommen, findet diese am 28. Mai statt und wird zu einer weiteren Konsolidierung der türkischen Lira führen.

USD/TRY-Prognose

USD/TRY-Chart via TradingView

Die türkische Lira bewegte sich in den letzten Monaten in einer engen Spanne. Zuletzt verharrte das USD/TRY-Paar in der Nähe des Allzeithochs von 19,83. Auf dem Tages-Chart bewegt sich das Paar leicht oberhalb des 50-Tage-EMA (Exponential Moving Average). Gleichzeitig ist der Relative Strength Index (RSI) auf einen extrem überkauften Wert von fast 100 gestiegen.

Daher wird das Währungspaar aufgrund von Erdogans Vorsprung in den Umfragen wahrscheinlich weiter steigen. Wie ich in diesem Artikel am Freitag schrieb, wird das Paar in den kommenden Tagen wahrscheinlich auf über 20 steigen, sollte Erdogan gewinnen. Und diese Ergebnisse zeigen, dass er das tun könnte.