Der Aktienkurs von Lordstown Motors (NASDAQ: RIDE) stürzte auf den niedrigsten Stand aller Zeiten, da die Wetten, dass das Unternehmen in Konkurs gehen könnte, sprunghaft anstiegen. RIDE-Aktie fiel auf ein Allzeittief von 0,2533 $ und lag damit weit unter ihrem Allzeithoch von ~32 $.

Krise bei Lordstown Motors und Foxconn

Lordstown Motors ist ein aufstrebendes Elektrofahrzeugunternehmen, das mit Tesla und Rivian konkurrieren will. Das Unternehmen betreibt wie Fisker die Forschung und will einen Drittanbieter einsetzen.

Lordstown Motors befindet sich in einer existenziellen Krise. Anfang des Monats veröffentlichte das Unternehmen eine Warnung zur Unternehmensfortführung, nachdem Foxconn beschlossen hatte, seine Investition in das Unternehmen zurückzuziehen. Im Rahmen des Deals sollte Foxconn 47 Mio. $ in das Unternehmen investieren. Im November letzten Jahres investierte Foxconn 170 Mio. $ in das Unternehmen. In einer Erklärung sagte das Unternehmen:

Sollte sich das Subsequent Common Closing weiter verzögern oder derartige Finanzierungen nicht stattfinden, würde dem Unternehmen die für seinen Betrieb notwendige Finanzierung entzogen. Das Unternehmen prüft derzeit seine rechtlichen und finanziellen Alternativen.

Wenn alle Faktoren konstant bleiben, steht Lordstown Motors ein harter Kampf bevor. Das Unternehmen war in den letzten Jahren eine Geldverbrennungsanlage, wie seine Bilanz beweist. Seine Barmittel und kurzfristigen Anlagen sind von über 629 Mio. $ im Dezember 2020 auf 176,7 Mio. $ gefallen.

Die Finanzergebnisse anderer EV-Unternehmen wie Rivian und Lucid haben ihre Schwierigkeiten beim Bau von EV-Autos bewiesen. So haben die beiden Unternehmen im Jahr 2022 mehr als 6 Mrd. $ bzw. 3 Mrd. $ ausgegeben. Auch Tesla hat Milliarden von Dollar verbrannt, bevor es vor einigen Jahren die Gewinnzone erreichte.

Außerdem hängt das Überleben von Lordstown Motors von der Beziehung zu Foxconn ab, einem der größten Auftragshersteller der Welt. Nun scheint es, als wolle das Unternehmen aussteigen, was Lordstown Motors in Gefahr bringt.

Aktienkursprognose für Lordstown Motors

RIDE-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der RIDE-Aktienkurs nach seinem Höchststand im Jahr 2021 in einem starken Abwärtstrend befindet. Er bewegte sich unter das wichtige Unterstützungsniveau bei 0,8813 $, dem Tiefststand vom 10. Januar dieses Jahres.

Der Aktienkurs hat sich unter alle gleitenden Durchschnitte bewegt, während der MACD unter den neutralen Wert gesunken ist. Der Relative Strength Index (RSI) ist unter den überkauften Bereich gefallen.

Daher wird der Aktienkurs von Lordstown wahrscheinlich weiter fallen, während die Verkäufer die nächste wichtige Unterstützung bei 0,002 $ anvisieren. Langfristig wird die Aktie wahrscheinlich auf Null fallen.