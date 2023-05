Der Aktienkurs von Nio (NYSE: NIO) befand sich im freien Fall, nachdem er im Januar 2021 mit 66,95 $ seinen Höchststand erreichte. Jetzt wird die Aktie bei 7,91 $ gehandelt, was bedeutet, dass sie seit ihrem Allzeithoch um mehr als 88 % gefallen ist. Die Aktie ist in diesem Jahr um 17 % gefallen, was bedeutet, dass sie sich schlechter als Unternehmen wie Xpeng und Li Auto entwickelt hat.

Sorgen um das Wachstum von Nio

Der Aktienkurs von Nio ist trotz des Umsatzwachstums des Unternehmens eingebrochen. Sein Jahresumsatz stieg von über 719 Mio. $ im Jahr 2018 auf über 7,14 Mrd. $ im Jahr 2022. Damit ist es eines der leistungsstärksten chinesischen Unternehmen in diesem Zeitraum. Und Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Jahr 2025 auf über 21 Mrd. $ steigen wird.

Trotz dieses Umsatzwachstums war Nio eine Geldverbrennungsmaschine, da seine jährlichen Verluste von 506 Mio. $ im Jahr 2016 auf über 2,11 Mrd. $ im Jahr 2022 anstiegen. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen bis 2025 weiterhin Geld “verbrennen” wird.

Nio steht wie andere Unternehmen der Branche vor zahlreichen Herausforderungen. Die größte Herausforderung in der Branche ist der zunehmende Wettbewerb. Daten zeigen, dass es in China mittlerweile über 90 Elektrofahrzeugmarken gibt. Bei einer kleinen Anzahl dieser Firmen handelt es sich um Riesenunternehmen mit bekannten Marken wie BMW, Tesla, VW, Li Auto und Xpeng.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt in Zukunft überfüllt sein wird. Dies sehen wir bereits, insbesondere bei den schwachen Auslieferungen im April, als das Unternehmen im Laufe des Monats 6.658 Autos auslieferte.

Die andere Herausforderung für Nio und seine Aktie ist das internationale Wachstum. Das Unternehmen hat angekündigt, in einige europäische Märkte zu expandieren. Ich glaube, dass das Unternehmen in einigen dieser Märkte, die von europäischen Automarken wie Stellantis und VW dominiert werden, Schwierigkeiten haben könnte, wettbewerbsfähig zu sein.

Nio-Aktienkursprognose

NIO-Chart via TradingView

Der Nio-Aktienkurs befand sich in den letzten Monaten in einem starken freien Fall. Während dieses Rückgangs ist der Aktienkurs unter die 25- und 50-Wochen exponentiellen gleitenden Durchschnitte gefallen. Der Awesome Oscillator ist unter das neutrale Niveau gesunken.

Außerdem wird die Aktie von der wichtigen Unterstützung bei 7,62 $, dem niedrigsten Stand in diesem Jahr, unterstützt. Daher besteht zum jetzigen Zeitpunkt nach den Grundsätzen der Trendfolge die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie weiter fallen wird. Ich kann nur empfehlen, Nio zu kaufen, wenn die Aktie über den 50-Wochen gleitenden Durchschnitt bei 14 $ steigt, der mit dem Höchststand vom 5. Dezember zusammenfällt.