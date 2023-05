Der Aktienkurs von Novavax (NASDAQ: NVAX) ist in den letzten fünf Tagen in Folge gefallen, da die Bedenken über die Aussichten des Unternehmens gestiegen sind. Die Aktie notierte bei 7,65 $ und damit etwa 32 % unter ihrem Höchststand von 11,31 $ in diesem Monat. In der Spitze lag der NVAX-Aktienkurs bei 330 $.

Novavax ist mit zwei Hauptrisiken konfrontiert

Novavax war einer der größten Nutznießer der Covid-19-Pandemie. Der Umsatz des Unternehmens stieg von über 18,7 Mio. $ im Jahr 2019 auf über 475 Mio. $ im Jahr 2020. Er kletterte 2022 auf über 1,9 Mrd. $.

Auch die Verluste stiegen sprunghaft an. Der Nettoverlust des Unternehmens sprang von 132 Mio. $ im Jahr 2019 auf über 1,73 Mio. $ im Jahr 2022. Dieser Anstieg erfolgte, als das Unternehmen seine Investitionen in die Einführung seines Covid-Impfstoffs erhöhte.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz des Unternehmens im 1. Quartal aufgrund der Nachfrage um 88 % auf 81 Mio. $ zurückging. Der Nettoverlust stieg sprunghaft auf über 294 Mio. $, verglichen mit über 203 Mio. $ im gleichen Quartal 2022.

Novavax hofft, dass der Gesamtumsatz zwischen 1,4 und 1,6 Mrd. $ liegen wird. Das Unternehmen hofft außerdem, dass der Cashflow im 2. und 3. Quartal etwa 500 Mio. $ betragen wird.

Das größte Risiko für Novavax besteht darin, dass das Unternehmen von mehreren Regierungen Aufträge in Milliardenhöhe erhalten hat. Die Regierungen haben über 2,1 Mrd. $ an Vorauskäufen. Nach dem Ende der Covid-19-Pandemie und dem Rückgang der Nachfrage nach Impfstoffen besteht die Wahrscheinlichkeit, dass viele dieser Regierungen ihre Verpflichtungen nicht einhalten werden. In einer Erklärung an die FT sagte der CEO des Unternehmens:

Und dann plötzlich zu sagen: ‘Nun, ihr habt all euer Geld ausgegeben, ihr habt euch verpflichtet, unsere Bürger zu schützen. Jetzt glauben wir, dass wir es nicht mehr so sehr brauchen. Tut uns leid, ihr habt kein Glück.’ Das ist wahrscheinlich nicht gut für langfristige Beziehungen und derartige Dinge und für die öffentliche Gesundheit.

Das andere Risiko für das Unternehmen besteht darin, dass es nicht über eine starke Impfstoffpipeline verfügt. Dies steht im Gegensatz zu einem Unternehmen wie Moderna, das mehrere Impfstoffe in der Entwicklung hat.

Novavax-Aktienkursprognose

Das Wochen-Chart zeigt, dass sich der NVAX-Aktienkurs seit langem im freien Fall befindet und nun auf dem niedrigsten Stand seit 2020 liegt. Die Average True Range (ATR) ist auf einen Tiefstand von 2,84 abgestürzt, dem niedrigsten Wert seit Mai 2020. Dies ist einer der beliebtesten Volatilitätsindikatoren.

Der Novavax-Aktienkurs ist unter alle gleitenden Durchschnitte gefallen. Daher könnte die Aktie weiter fallen, während die Verkäufer versuchen, die wichtige Unterstützung bei 2 $ zu unterschreiten. Diese Einschätzung kann sich nur ändern, wenn das zahlungsunfähige Unternehmen seine Vereinbarungen mit den Regierungen bekräftigt.