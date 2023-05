USD/CAD-Signal: Prognose inmitten von Wetten auf eine Divergenz zwischen Fed und BoC

Der USD/CAD-Wechselkurs bewegte sich seitwärts, da die Anleger eine Divergenz zwischen den USA und der Bank of Canada (BoC) einpreisen. Der Kurs notierte bei 1,3470, wo er sich in den letzten Tagen befand. In ähnlicher Weise lag der GBP/CAD-Kurs bei 1,6800 und damit unter dem Höchststand dieses Monats von 1,7128.

Zinserhöhungen der Bank of Canada

Die wichtigste Nachricht für den CAD in dieser Woche waren die neuesten Daten zur Verbraucherinflation in Kanada am Dienstag. Die Daten zeigten, dass die Inflation des Landes im April unerwartet angestiegen ist.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Nach Angaben der Statistikbehörde stieg der Gesamt-VPI von 4,1 % im März auf 4,3 % im März. Es war das erste Mal, dass die Inflation seit ihrem Höchststand im Juni letzten Jahres anstieg. Gleichzeitig stieg der VPI im April um 0,7 % gegenüber 0,4 % im Vormonat.

Im April gab es zahlreiche Katalysatoren für die Inflation in Kanada, darunter Hypotheken, Lebensmittelmieten und Benzinpreise.

Daher reagieren die USD/CAD- und GBP/CAD-Währungspaare auf die jüngsten Hoffnungen, dass die Bank of Canada die Zinssätze erneut anheben wird. Die Bank hat die Zinssätze in den vergangenen drei Sitzungen unverändert belassen. Analysten erwarten nun, dass die Bank die Zinssätze im Juni um 0,25 % anheben wird. In einer Notiz schrieben die Analysten von Monex Canada:

Sollte sich die vom Markt eingeschätzte Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung weiter erhöhen, ist in den kommenden Wochen mit einer Kurserholung des Loonie zu rechnen.

Wenn die BoC die Zinssätze anhebt, bedeutet dies, dass sie von der US-Zentralbank divergiert. Analysten erwarten, dass die Notenbank ihre Zinserhöhungen aussetzen wird, weil die Inflation zurückgegangen ist. Einige Analysten gehen auch davon aus, dass die Fed die Zinssätze später in diesem Jahr senken wird.

USD/CAD Technische Analyse

USD/CAD-Chart via TradingView

Der USD/CAD-Wechselkurs hat sich in den letzten Tagen seitwärts bewegt. Er konsolidiert sich am 50-Periode exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA). Gleichzeitig notiert der Awesome Oscillator im neutralen Bereich, während der Relative Strength Index (RSI) bei 50 liegt.

Das USD/CAD-Währungspaar hat den wichtigen Widerstand bei 1,3550, dem Höchststand vom 10. April, unterschritten. Daher wird das Paar in naher Zukunft wahrscheinlich einen Abwärtstrend erleben, während die Verkäufer das nächste wichtige Unterstützungsniveau bei 1,3400 anvisieren. Ein Unterschreiten dieser Marke würde den Kurs auf die nächste Unterstützung bei 1,3335 treiben.