Das US-Wirtschaftswachstum verlangsamt sich, da weiterhin Bedenken hinsichtlich Gewerbeimmobilien (CRE), Schuldenobergrenze und Regionalbanken bestehen. Nachdem die Zinssätze in diesem Jahr von nahezu Null auf 5 % angehoben wurden, haben sich mehrere Fed-Vertreter in jüngsten Gesprächen offen für eine Pause bei den Zinserhöhungen gezeigt. Wenn dies geschieht, könnte es positive Auswirkungen auf Aktien und Kryptowährungen wie AltSignals (ASI) haben.

Fed wird ihre Zinserhöhungen wahrscheinlich aussetzen

Die USA stehen vor einer dreifachen Katastrophe. In der Immobilienbranche erlebt der Gewerbesektor eine der schlimmsten Phasen seit Beginn der Aufzeichnungen. Daten zeigen, dass der Anteil leerstehender Büroflächen in den letzten Monaten stark gestiegen ist.

Infolgedessen sind die Aktienkurse der meisten CRE-Reits wie SL Green, Boston Properties und Simon Property Group in letzter Zeit gesunken. Da die Fälligkeit der Schulden immer näher rückt, ist es wahrscheinlich, dass noch mehr Gewerbeimmobilienunternehmen bald ihren Betrieb einstellen werden.

Auch in den USA steigt die Zahl der Insolvenzen, da die Liquidität im Bankensektor knapper wird und die Menschen ihre Gelder in Geldmarktfonds investieren. Zu den bekanntesten Unternehmen, die Konkurs angemeldet haben, gehören unter anderem die Silicon Valley Bank, Vice Media und Bed Bath and Beyond.

Unterdessen geht die Frage der Schuldenobergrenze weiter, da Demokraten und Republikaner an ihrer harten Haltung festhalten. Die Republikaner beharren darauf, dass sie einer Aufhebung der Schuldengrenze zustimmen werden, wenn sich die Regierung Biden zu erheblichen Ausgabenkürzungen verpflichtet. Es wird erwartet, dass die Gespräche zwischen den beiden Seiten diese Woche wieder aufgenommen werden.

Vor diesem Hintergrund haben mehrere Fed-Beamte eine Aussetzung der Zinserhöhungen im Juni unterstützt. In einer Erklärung sagte Neel Kashkari von der US-Notenbank in Minneapolis, er erwäge, eine Zinserhöhung in der kommenden Sitzung zu befürworten. Er sagte:

Die Kosten, die entstehen, wenn die Inflation nicht auf 2 % gesenkt wird, sind für die Main Street viel höher als die Kosten, die entstehen, wenn sie auf 2 % gesenkt wird. Ich würde also lieber den Fehler begehen, ein wenig restriktiver zu sein, als es zu bereuen und eine lockere Haltung einzunehmen.

Weitere Fed-Beamte wie Raphael Bostic und Richard Clarida haben sich ebenfalls für eine Aussetzung der Zinserhöhungen ausgesprochen. Und Jay Powell, der Vorsitzende der Fed, sagte, dass die Bank ihre Zinsen wahrscheinlich nicht so stark anheben werde, wie sie vorhergesagt hatte.

Auswirkungen auf AltSignals

Ein Kurswechsel der US-Notenbank wird positive Auswirkungen auf AltSignals und andere Kryptowährungen haben. Zunächst einmal ist AltSignals ein profitables Unternehmen, das Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt Handelssignale zur Verfügung stellt. Das Unternehmen ist seit 2017 in der Branche tätig.

Jetzt arbeitet AltSignals daran, sein Geschäft durch die Umstellung auf künstliche Intelligenz zu verändern. Ziel ist es, das Konzept der KI, des maschinellen Lernens und der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) zu nutzen, um diese Informationen zu verarbeiten.

Im Rahmen dieses Übergangs führen die Entwickler einen Token-Verkauf durch, bei dem bereits über 765.000 $ an Geldern eingesammelt wurden. Dies entspricht 70,88 % des Ziels von 1,08 Mio. $. Da jeder Token für 0,015 $ verkauft wird, besteht die Möglichkeit, dass diese Phase des Token-Verkaufs bald endet.

Nach dem Token-Verkauf werden die Entwickler den Token an beliebten Börsen wie Uniswap und MEXC notieren, wo Leute es kaufen und verkaufen können. Gemessen an der jüngsten Performance neuer Kryptowährungen wie Pepe und Milady Meme Coin besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis von ASI nach der Notierungen steigen wird.

Historisch gesehen neigen Kryptowährungen wie BTC und ETH dazu, sich gut zu entwickeln, wenn die US-Notenbank eine etwas lockere Haltung einnimmt. Ein gutes Beispiel dafür ist das, was wir während der Covid-19-Pandemie gesehen haben, als die Preise der meisten Token und anderer Assets in die Höhe schnellten. Daher besteht die Möglichkeit, dass Kryptowährungen steigen werden, wenn mehr Fed-Beamte ihre Haltung ändern. Im Gegensatz zu Meme-Coins wie Pepe und Milady, hat AltSignals einen Nutzen dahinter, da es bereits profitabel ist und Tausende von Kunden hat, wie man auf dieser Trustpilot-Seite sehen kann.